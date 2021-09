Tutti sanno che per mantenersi snelli e in salute bisogna concedersi ogni giorno alcune porzioni di frutta e verdura. Chi consuma regolarmente ortaggi e frutti di stagione raggiunge presto il senso di sazietà e riesce a meglio contrastare la tentazione di cibi grassi. Inoltre si assicura una più rapida digestione e una motilità intestinale regolare con immediati vantaggi psicofisici. Tuttavia meglio liberare il campo da alcuni luoghi comuni e convinzioni del tutto sbagliate che corrono di bocca in bocca. Ad esempio per le persone di mezz’età non le banane ma questi 3 frutti contengono più potassio contro crampi, debolezza e cuore che sfarfalla. In più a trattenere molti dal consumo di frutta è proprio la presenza di fruttosio che in quantità elevate potrebbe recare danni. Sono soprattutto i soggetti in sovrappeso o con problemi di glicemia alta a temere le conseguenze degli zuccheri presenti in alcuni particolari frutti.

Ma è questa la frutta ideale con pochi zuccheri per chi ha il colesterolo cattivo e i trigliceridi alti o valori della glicemia oltre 120mg/dl. Chi soffre di malattie diabetiche tende a limitare al massimo il consumo di frutta per non fare il pieno di zuccheri. Magari sono poco informati tanto da non sapere che non sono le albicocche, l’uva o l’anguria ad alzare la glicemia ma queste 3 comuni bevande. Perché in realtà la frutta contiene zuccheri semplici con un più basso impatto calorico rispetto ad altri dolcificanti. Inoltre non deve mancare nella dieta alimentare perché fonte di sostanze fitochimiche, minerali preziosi e fibre. Per molti aspetti è incredibile quanti grammi di frutta sono necessari agli adulti per assimilare acido folico, vitamine e fibre. Si sente spesso l’esperto di nutrizione raccomandare il consumo giornaliero di frutta, ma quali sono le quantità ideali?

Incredibile quanti grammi di frutta sono necessari agli adulti per assimilare acido folico, vitamine e fibre

Le 3 porzioni di frutta che si dovrebbero mangiare ogni giorno corrispondono all’incirca a 500/600 grammi. Stando alle conferme scientifiche sui benefici di frutta e verdura sulla prevenzione di patologie mortali non si dovrebbe scendere sotto i 400 grammi quotidiani. Servirà ricorrere alla bilancia soltanto le prime volte per avere un’idea della grammatura di una mela, di una pera e di altri tipi di frutta. Per assicurarsi di assimilare i nutrienti essenziali presenti nella frutta stagione sarebbe bene inserire già nella prima colazione il consumo di un frutto. Altrettanto raccomandabile sarebbe destinare le altre 2 porzioni di frutta allo spuntino di mezza mattinata e del pomeriggio.