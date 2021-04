La pandemia ha inevitabilmente portato in auge alcune professioni e valorizzato sempre di più certe competenze spingendo sia le aziende sia i lavoratori ad aggiornarsi. Marcello Albergoni, Country Manager di LinkedIn Italia ha espresso il concetto che il 2021 sarà un anno di grandi cambiamenti.

In particolare, ci si aspetta un importante sviluppo di certe competenze, mentalità positiva e grande fiducia in sé stessi. È incredibile quali sono i lavori maggiormente richiesti in queste città svelati da una recente ricerca che LinkedIn ha condotto.

Noi di ProiezionidiBorsa avevamo già presentato in alcuni articoli parti di questo studio e adesso ci si concentrerà su due settori lavorativi molto particolari.

Il primo è quello relativo ai servizi creativi, mentre il secondo riguarda gli esperti di digital marketing. Spiegheremo quali sono le competenze richieste e in quali città sono maggiormente domandate le figure professionali appartenenti a queste categorie.

Nuove figure professionali nel settore dei servizi creativi

Partendo dai servizi creativi, può sembrare strano ma, in Italia sono da sempre considerati vettori di crescita economica oltre che di espressione culturale.

La pandemia ha sicuramente inciso in negativo su questo settore portando ad una riduzione notevole del budget per questa categoria.

Lo si è potuto vedere con i musicisti, le biblioteche, i musei e anche il settore cinematografico ne è stato particolarmente colpito.

Per questo motivo, però, le aziende del settore si sono reinventate rivolgendosi a freelance creativi lavorando a progetto con molta più agilità.

Gli scrittori e gli addetti al monitoraggio video

I freelance a cui abbiamo fatto riferimento poco sopra sono gli scrittori e gli addetti al montaggio video. In particolare, la prima categoria è notevolmente aumentata dal 2019 al 2020 di circa il 74%.

Il motivo è stato proprio che molte aziende hanno voluto rafforzare la propria presenza digitale sul web attraverso contenuti di alta qualità.

Le città in cui queste figure professionali relative al settore creativo sono maggiormente richieste sono: Genova, Roma, Milano, Torino e Firenze.

Sono richieste inoltre le competenze quali fumettistica, scrittura creativa, calligrafia, produzione post-video, animazione e illustrazione.

La figura professionale del digital marketing

Passando agli esperti di digital marketing, la pandemia ha portato molte aziende ad investire in modo da avere una forte presenza digitale. In questo senso si è modificato e ridefinito l’approccio commerciale portando ad una maggiore richiesta di esperti di digital marketing e social media manager.

In particolare, nelle città di Bologna, Verona e Milano è alta la domanda da parte di imprese dell’e-commerce come Amazon e di imprese produttrici di attrezzature per il settore farmaceutico.

Le maggiori competenze ricercate sono: social media marketing, gestione delle campagne, strategia di marketing, Google Analytics, blog, pubbliche relazioni, copywriting e branding.

Concludendo, è sicuramente incredibile quali sono i lavori maggiormente richiesti in queste città svelati da una recente ricerca di LinkedIn. Nonostante ciò, probabilmente saranno queste categorie professionali in futuro a poter creare occupazione.