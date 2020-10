La salsa di pomodoro è un tipico ingrediente delle ricette italiane. Insomma, ci conoscono in tutto il mondo per la nostra favolosa pasta al sugo! E noi, come è giusto che sia, ne andiamo più che fieri! Ma oggi, noi di ProiezionidiBorsa, non vogliamo parlarvi solo del suo gusto straordinario. Infatti, secondo uno studio, pare che questo condimento faccia benissimo anche alla nostra salute! Finalmente, l’incredibile potere della salsa di pomodoro che non tutti conoscono viene svelato dalla scienza e, quindi, dovremmo fidarci!

La ricerca spagnola che ci svela i benefici

Una ricerca spagnola ci svela, appunto, questa straordinaria proprietà. L’Universitat Politècnica di València ha condotto questa ricerca. I ricercatori hanno poi, pubblicato i risultati sul Journal of Functional Foods. Secondo il team di studiosi, questo condimento stimola alcuni batteri buoni che sono presenti nel nostro intestino. Questo grazie a tutti i componenti bioattivi della salsa al pomodoro. E anche per l’azione di alcuni antiossidanti, studiati con meticolosa attenzione durante la ricerca. Stiamo parlando dei fenolici e del licopene. Queste sostanze, in pratica, preservano la vitalità dei batteri buoni durante la digestione. E quindi proteggono il nostro intestino!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Perdi peso facilmente con questo integratore. Offerta Speciale 4x1 Scopri di più

L’incredibile potere della salsa di pomodoro che non tutti conoscono viene svelato dalla scienza

Dunque, servire salsa al pomodoro può davvero aiutare la nostra salute. Ricorda bene però. Stiamo parlando di salsa al pomodoro cotta! Quindi, cuocetela bene sempre, prima di mangiarla! Solo in questo modo il licopene farà il suo lavoro in modo adeguato e potremo riceverne i benefici.

Altri ricercatori avevano già studiato questa proprietà in passato. E ora lo studio spagnolo conferma che sarebbe bene mangiarla ogni tanto! Perciò, oggi per pranzo, pasta condita con salsa di pomodoro per tutti!

Approfondimento

Conserva di pomodoro fatta in casa: oro rosso in cucina e il piatto di pasta che non ammette confronti