Tra le ricette ed i rimedi naturali, per la salute e per il benessere, non passa di certo inosservata l’incredibile popolarità dell’olio di cocco in cucina e come segreto di bellezza.

Disponibile, in genere, nei migliori negozi etnici, l’olio di cocco puro e biologico è quello utilizzabile per gli usi alimentari. Così come è possibile acquistare pure l’olio di cocco per le finalità e gli usi cosmetici.

L’incredibile popolarità dell’olio di cocco in cucina e come segreto di bellezza

Nel dettaglio, in cucina, l’olio di cocco è un ottimo sostituto del burro e della margarina per le fritture. E, in particolare, quando la ricetta prevede, ad alte temperature, la preparazione di pietanze croccanti come, per esempio, le polpette con la doppia panatura.

A metà strada tra il classico olio per friggere, e il burro, l’olio di cocco è pure un ottimo ingrediente per la preparazione dei dolci. E questo perché, con il suo sapore dolciastro, permette di preparare gustose torte diminuendo rispetto agli standard la quantità di zucchero da aggiungere all’impasto.

Con la funzione di addensante, inoltre, l’olio di cocco è versatile non solo in cucina tra le mura domestiche. Ma pure per l’industria dolciaria che spesso lo utilizza al posto della margarina, del burro e pure come sostituto dell’olio di palma.

Ecco gli svariati usi a livello cosmetico

Per quel che riguarda invece gli svariati usi a livello cosmetico, l’olio di cocco si può utilizzare non solo come una crema naturale per il corpo e post rasatura, ma pure come maschera per i capelli secchi, come sbiancante per i denti e come struccante per il viso.

Inoltre, per chi ha a casa animali domestici, si raccomanda la lettura di questo articolo. Dove si spiega, in particolare, come prendersi cura del proprio cane. Facendo leva proprio sui benefici e sulle spiccate proprietà naturali dell’olio di cocco.