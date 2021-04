Questa cosa la sappiamo fin dalla più tenera età. Le nostre maestre, infatti, ci ricordavano sempre che le piante per crescere hanno bisogno di poche cose: della luce del sole, dell’acqua e di un buon terreno.

Grazie a un vero miracolo della natura, riescono a produrre ossigeno tramite la loro fotosintesi clorofilliana. Certo, questa storia è nota, tuttavia ci ostiniamo a tenere le nostre piante al buio. Spesso sbagliamo e scegliamo i luoghi peggiori dove far crescere le nostre piante. Angoli senza luce, stanze che non vedono mai il sole.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato numerosi consigli su come gestire le piante in appartamento. In questo articolo, ad esempio, spieghiamo bene quale pianta scegliere secondo un preciso ordine di aromi e odori.

Oggi, però, vogliamo parlare di piante e luce. In particolar modo, di una pianta che avremmo già dovuto conoscere. Ecco l’incredibile pianta perfetta da appartamento che ha bisogno di pochissima luce e poca acqua.

Le meravigliose cactacee

Molte persone conoscono queste piante come piante succulente. La loro caratteristica principale è che possono essere di diverse forme. Ce ne sono a forma di disco rotondo, altre che sembrano delle sfere e altri cilindri. Sono tutte delle piante perenni, e spesso presentano delle foglie che hanno degli aghi.

Possiamo metterle anche in piccoli vasi, con poca terra. Certo, possiamo farlo, ma non è proprio una scelta ottimale per queste piante. Del resto, come tutte le altre le cactacee hanno bisogno di un minimo di spazio vitale. Spesso quando optiamo per delle piante che si adattano meglio a condizioni e situazioni diverse, non vuol dire che crescano comunque bene.

A ogni modo, le cactacee si adattano molto bene a spazi esigui e a poca luce. Quindi, possiamo anche tenerle in camera da letto, nel nostro bagno o nel nostro salotto. Se però le bagnamo spesso e se le teniamo al sole, diventano comunque grandissime. Ecco l’incredibile pianta perfetta da appartamento che ha bisogno di pochissima luce e poca acqua.