Siamo nel bel mezzo della primavera e per questo motivo molti di noi si stanno dedicando alla coltura dell’orto e alla cura delle piante. Se anche noi desideriamo cimentarci in questa impresa, non c’è bisogno di buttarsi subito su temi difficili come, ad esempio, la manutenzione delle orchidee.

Consigliamo di iniziare step by step, magari partendo dalle basi. Per questo motivo oggi presentiamo l’incredibile pianta da interni praticamente indistruttibile che ammalierà sia gli ospiti che gli abitanti di casa per la sua bellezza. Vediamo quali sono i vantaggi da non sottovalutare di questo meraviglioso arbusto.

Semplicissima da tenere

L’aspidistra deve il suo nome alla sua somiglianza con uno scudo. “Aspis” in greco, infatti, indica proprio questo strumento di difesa. La pianta assomiglia ad esso sia per la sua forma rotonda che per la sua persistenza. Infatti è molto difficile farla morire e non ha bisogno di particolari cure.

Dunque potrebbe essere una scelta ideale per chi non ha propriamente pollice verde. Inoltre la sua struttura particolare la rende perfetta per arredare gli spazi di casa.

Estremamente sicura e animal friendly

Infine questo esemplare risulta totalmente innocua sia per gli umani che per gli animali. Questo fattore non è assolutamente da sottovalutare perché certe piante che molti tengono in casa possono provocare dei fastidi a cani e gatti. Alcune piante, addirittura, possono provocare una morte dolorosa e quasi immediata. Ne parliamo, infatti, nell’articolo richiamato qui sotto.

Oggi abbiamo spiegato le caratteristiche che rendono attraente l’incredibile pianta da interni praticamente indistruttibile che ammalierà sia gli ospiti che gli abitanti di casa per la sua bellezza. Se si è interessati a sapere quali piante è meglio non tenere in casa, soprattutto in presenza dei nostri amici a quattro zampe, ecco un approfondimento dedicato. Per scoprirlo è necessario solo cliccare qui: “Attenzione, tenere questa pianta in casa o in giardino può uccidere il nostro amico a quattro zampe”.