Prosegue la rassegna di ProiezionidiBorsa sulle carni più sottovalutate del mondo. Qualche giorno fa abbiamo parlato di zampe di pollo e di lingua di vitello. Oggi ci concentreremo su un’altra parte del bovino: i reni, meglio conosciuti come rognoni. Ed è incredibile pensare che questa carne spesso ignorata sia la migliore per cervello e tiroide.

Le proprietà

Il rognone ha basse quantità di lipidi e di zuccheri e contiene 99 calorie ogni 100 grammi di prodotto. Qualità che unite al buon contenuto di proteine biologiche ne fanno un buon alimento per una dieta dimagrante.

I benefici migliori del rognone arrivano dai suoi sali minerali. Questa carne contiene elevatissime quantità di fosforo e zinco, sostanze utilissime per migliorare la memoria e le funzioni celebrali. Ma non solo. Nei reni del vitello c’è una grandissima concentrazione di selenio. Ovvero quel microelemento che secondo la scienza regola la produzione degli ormoni tiroidei. Facciamo attenzione, però, se abbiamo problemi di colesterolo: il rognone ne contiene molto.

Incredibile pensare che questa carne spesso ignorata sia la migliore per cervello e tiroide: come cucinarla

Dopo aver scoperto le incredibili proprietà del rognone vediamo qualche ricetta per sfruttare al meglio il suo gusto unico.

Una delle più semplici da realizzare è il rognone con cipolle. Per prepararlo ci serviranno soltanto mezzo kg di carne, 7 o 8 cipolle rosse, olio, sale e aceto. Togliamo il grasso dal rognone e mettiamolo in una ciotola con acqua e aceto per eliminare i sapori più forti. Risciacquiamo, passiamo in padella e mettiamo sul fornello finché non inizia a perdere acqua. A questo punto togliamo l’acqua dalla padella e sostituiamola con l’olio.

Aggiungiamo le cipolle tagliate a fettine e facciamo rosolare per qualche minuto. Siamo pronti per servire.

Molto facile anche preparare il rognone in umido. Tagliamo a fette mezzo kg di rognone e scottiamolo in padella. Una volta pronto facciamolo scolare per venti minuti su uno scolapasta. Prendiamo un’altra padella e facciamo rosolare una cipolla tagliata con una noce di burro. Non appena inizia a dorarsi aggiungiamo dei pomodori fatti a cubetti. Dopo dieci minuti aggiungiamo la carne e due bicchieri di vino bianco. Altri dieci minuti sul fornello e possiamo servire dopo aver condito con sale e pepe.