Le bottiglie di vetro e di pet sono tra i pack più facilmente riciclabili nell’ambito dei nostri consumi domestici. Ma qualche volta vale la pena di non andare a conferirle nelle campane per la raccolta del vetro. O di schiacciarle per metterle nel bidone della plastica.

Ecco perché tutti stanno mettendo bottiglie nelle scarpe. Un’idea furba raccolta da Noi del Team Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le scarpe sono diventati oggetti “cult”

Un tempo tutti si occupavano poco delle scarpe. Le infilavano alla rinfusa in un armadio, in un cesto o in una scarpiera, senza perdere troppo tempo. Le lanciavano in aria entrando nell’ingresso di casa, appena rientravano esausti dal lavoro.

Ora invece stiamo sempre a guardare cosa succede sopra i nostri piedi. Se le scarpe nuove si rigano o si rovinano, conta più questo di come curare eventuali vesciche sui piedi. Perché le scarpe sono diventate oggetti di culto, supercostosi. Anche se sono di plastica, come le ciabatte di Suprême o i sandali loggati Vuitton.

Se ben tenute, le scarpe si possono rivendere sulle piattaforme di resell. La loro manutenzione è diventata una professione: shoes organizer. Lanciata, come al solito, negli USA.

Ma spieghiamo ora l’incredibile motivo per cui tutti stanno infilando bottiglie di plastica nelle scarpe.

L’incredibile motivo per cui tutti stanno infilando bottiglie nelle scarpe

Una volta le scarpe da uomo si vendevano con le loro forme di plastica rigida inserite nella calzata. Riportavano stampato il nome del brand, per ricordarselo anche quando si eliminavano le scarpe. È un regalo che oggi fanno solo i calzolai artigiani di scarpe su misura, quelle di canguro che costano dai mille euro in su.

Ma non bisogna intristirsi: per tenere in forma le nostre scarpe, abbiamo tutto quel che ci serve nel frigorifero di casa. Le bottigliette trasparenti dell’acqua minerale, del thè freddo, dei succhi di frutta.

Oppure quelle bianche del latte a lunga conservazione, del kefir, dello yogurt da bere e dei topping dolcissimi per insaporire il gelato.

Tutti stanno mettendo bottiglie nelle scarpe per tenerle tese, in forma, in perfetto ordine. Basta lavarle in lavastoviglie o a mano per togliere l’antiestetica etichetta e il gioco è fatto.

Se non piace vedere la bottiglia trasparente, possiamo fare un nodo sulla punta di un vecchio paio di collant o calzini neri, infilare la bottiglia, fare un nodo subito dopo il suo passaggio e tagliare con le forbici.

Il “professional touch” nella cabina armadio

Ecco una forma da scarpe discreta e professionale, che figura bene in una cabina armadio, ma anche in una modesta scarpiera. Dobbiamo solo trovare le bottiglie giuste per la lunghezza delle nostre scarpe.

Le bottiglie per il latte e quelle dell’olio per friggere vanno ricoperte anche loro con il collant e magari riempite di sabbia. Perché devono restare in piedi.

Dobbiamo infilarci sopra gli stivali. In questo modo il gambale, che sia in pelle o in camoscio, resterà sempre teso e in ordine. Se abbiamo bisogno di un diametro maggiore, infiliamo del cotone idrofilo nel collant, intorno alla bottiglia, prima di fare il secondo nodo. E bye bye shoes organizer.