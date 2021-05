Chi ha un cane sa che scodinzolare è il suo modo di testimoniare gioia e felicità. Abbiamo sempre detto che muovere la coda è un po’ come sorridere. Incredibile ma vero, sono tantissimi gli animali che sorridono e lo dimostrano in questo modo curioso. A divulgare il risultato della ricerca, la prestigiosa Università di Los Angeles, UCLA. Vediamo più da vicino i particolari più interessanti.

Sono oltre 60 gli animali che ridono

Secondo i ricercatori americani che hanno svolto questa ricerca nel corso di più anni, le specie di animali in grado di sorridere sono più di 60. Tra queste: cani, scimmie, delfini, foche, mucche, pappagalli e tutta una serie di volatili. É incredibile ma vero, sono tantissimi gli animali che sorridono e lo dimostrano in questo modo curioso, a seconda della loro costituzione fisica. Stando a quanto dichiarato infatti dai ricercatori, sarebbero molte altre specie in grado di sorridere, non riuscendo però a farlo, a causa della costituzione muscoloscheletrica. Curioso leggere che secondo gli studiosi americani, il cane non sorride scodinzolando, ma respirando in maniera affannosa e con la classica lingua a penzoloni.

Tutto un insieme di suoni

Sicuramente non è semplice, pur conoscendo i nostri amici a quattro zampe, capire come possano farsi una grassa risata. Gli scienziati hanno voluto dimostrare che, in un momento di particolare felicità, gli animali ce lo dimostrino vocalizzando con un timbro diverso. Oppure, facendo suoni più acuti, più rumorosi e, addirittura, reagendo alle sollecitazioni fisiche come il solletico.

Qualche anno prima un’altra ricerca

La ricerca americana si è inserita in un contesto ovviamente non nuovo. In Svezia, una decina di anni fa, alcuni ricercatori avevano addirittura dimostrato il senso dell’umorismo di alcuni animali, come i delfini. Senza contare che, analizzando le foche e tutte le loro mosse, avevano rilevato come alcune lotte prive di violenza fossero il loro modo di giocare. E di sorridere. E, l’emissione di determinati versi fatti solo in quei momenti aveva confermato la tesi delle risate.

Approfondimento

