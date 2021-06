I carboidrati hanno una cattiva reputazione per chi è a dieta. Si è diffusa la convinzione che eliminandoli del tutto si possa dimagrire più in fretta. In realtà il nostro corpo ha bisogno di carboidrati per avere energia. Ed è importante integrarli nella nostra alimentazione, nelle dosi giuste. Quindi si ripiega spesso su grissini, cracker o altri sostituti del pane. Pensando che contengano meno calorie e siano utili per spezzare la fame. Invece non c’è niente di più sbagliato!

Cosa contengono realmente i sostituti del pane?

Anche chi non sta seguendo una dieta specifica dovrebbe fare attenzione alle etichette. Lì sono elencate tutte le informazioni nutrizionali che ci servono. Leggendo l’apporto di calorie di cracker e grissini potremmo rimanere stupiti. Per 100gr di prodotto abbiamo circa 400/450 kcal. Mentre per il pane soltanto 250/270 kcal. Quindi il pane ha un terzo di kcal in meno. Questo perché i sostituti del pane sono confezionati e contengono additivi. Ma anche perché in aggiunta hanno zuccheri, grassi e sale che li rendono più appetibili. Mentre il pane è fatto solo con farina, acqua e sale.

Incredibile ma vero se vogliamo dimagrire basta evitare cracker e grissini e preferire questo alimento molto meno calorico

Appurato che i carboidrati vanno inclusi in ogni dieta, vediamo quanti assumerne. Esistono delle linee guida raccomandate per le porzioni. Vengono chiamate LARN e al momento sono alla IV Revisione. Secondo queste linee guida la porzione raccomandata giornaliera di pane è di circa 50gr. Ma se notiamo bene, quella dei sostituti del pane solo di 30gr.

Quindi sembra incredibile ma vero se vogliamo dimagrire basta evitare cracker e grissini e preferire questo alimento molto meno calorico. Non dobbiamo farci intimorire dalle credenze popolari. Meglio una fetta di pane fresco che un pacchetto di cracker.

