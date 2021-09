Negli ultimi anni, le malattie che più spaventano la popolazione a livello mondiale appartengono a due grandi gruppi: le patologie cardiovascolari e i tumori. Infatti, grazie alle migliori condizioni igieniche e alla scienza, una buona parte delle malattie un tempo incurabili oggi hanno una cura.

Però, questo non vale per molte patologie che colpiscono il sistema cardiovascolare. Proprio per questo è molto importante fare sempre attenzione a seguire uno stile di vita sano, per ridurre il rischio di problemi di cuore.

Ecco perché fare attività fisica, mangiar bene e non avere vizi come il fumo sono le raccomandazioni principali per vivere a lungo in salute. Inoltre, a quanto pare, anche fare colazione è fondamentale per il benessere del nostro cuore.

Incredibile ma vero questa buona abitudine che in molti trascurano protegge il cuore e le arterie

La colazione è il pasto più importante della giornata, quello che ci dona il carburante per partire pieni di energia ogni giorno. Eppure, non tutti sanno che non è solo fondamentale per essere carichi e lucidi, ma anche per la salute del cuore. In effetti, è stato osservato che coloro che fanno regolarmente una buona colazione, nutriente e sana, hanno meno problemi all’apparato cardiovascolare. Non solo rispetto a chi la colazione proprio non la fa, ma anche in confronto a chi mangia male o non abbastanza. Fare regolarmente una buona colazione si associa a un minor rischio di eventi cardiovascolari e una minore formazione di placche arteriosclerotiche nelle carotidi e nelle coronarie.

Per cui, è bene investire 15 minuti al giorno in una buona colazione sana per proteggere il nostro cuore e la nostra salute.

Come proteggere il cuore

Come abbiamo visto, sembra incredibile ma è vero, questa buona abitudine che in molti trascurano protegge il cuore e le arterie. Logicamente, fare colazione regolarmente non basta per proteggere il cuore da danni futuri. I principali consigli degli esperti su come proteggere il sistema cardiovascolare sono:

diminuire lo stress: lo stress purtroppo non è solo molto spiacevole, ma anche dannoso per la salute e per il cuore;

mangiare sano: una delle diete più consigliate in tal senso è la dieta mediterranea, ma in ogni caso ogni dieta equilibrata va bene;

fare regolarmente attività fisica: anche se lieve, l’attività fisica è un’ottima forma di prevenzione primaria per le patologie cardiovascolari;

non fumare.

Ecco, dunque, che facendo regolarmente colazione e seguendo questi semplici consigli sarà semplice ridurre il rischio di problemi di cuore.

Approfondimento

