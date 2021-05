Se siamo sempre attenti all’ambiente e al risparmio, questo prodotto fa al caso nostro. La lavatrice è un elettrodomestico indispensabile, soprattutto in questo periodo. In cui si suda di più e siamo costretti a lavare molto più spesso vestiti e asciugamani. E quindi a consumare più acqua, detersivo e elettricità. Allora perché non provare un prodotto completamente naturale per lavare i nostri capi? Così da risparmiare almeno sull’utilizzo del detersivo!

Incredibile ma vero per avere sempre capi puliti e profumati basta questa alternativa ecologica al solito detersivo

Non è facile pensare che sia possibile, ma in natura esistono dei veri e propri alberi di “sapone”. È davvero incredibile, ma l’albero di Sapindus mukorossi ha dei frutti quasi magici. Le noci saponarie, o anche chiamate noci lavatutto, sono frutti utilizzati fin dall’antichità per le loro proprietà antimicrobiche dalle popolazioni asiatiche e native americane.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Queste noci vengono usate come materia prima di un’infinità di detersivi naturali. Una volta essiccate, infatti, a contatto con acqua tiepida o calda rilasciano saponina. Questa sostanza nel loro guscio riesce a pulire e sgrassare in modo completamente naturale. Un modo per salvaguardare l’ambiente visto che sono biodegradabili e non inquinano. E ci fanno anche risparmiare. Sì, perché si vendono anche sfuse. Quindi niente plastica per le confezioni e niente sprechi.

Come si usano?

Per ogni lavaggio se ne usano all’incirca 6 o 8. Dipende da quanto sono sporchi i nostri capi. Le infiliamo in una calza e facciamo un nodo. Va bene usare anche un piccolo sacchetto di cotone richiudibile. Questo per evitare che i gusci si rompano e finiscano in lavatrice. Dopodiché infiliamo le nostre noci lavatutto nel cestello. E avviamo la lavatrice con il programma che avremmo usato normalmente.

Quindi, è incredibile ma vero per avere sempre capi puliti e profumati basta questa alternativa ecologica al solito detersivo. In più sono ipoallergeniche, una caratteristica ormai fondamentale. Ma come fanno delle semplici noci a farci risparmiare? Bene, sono riutilizzabili! Si possono usare le stesse noci per altri 5 lavaggi.

Approfondimento

Ecco la ricetta naturale del sapone nero fatto in casa da usare sia per avere una pelle perfetta che per togliere le macchie più ostinate.