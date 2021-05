Liberarsi dei peli superflui è una vera sfida quotidiana per quasi tutte le donne. Oggi i metodi per depilarsi sono diversi. Esistono epilatori elettrici da usare in casa o la ceretta classica. Ma anche ceretta brasiliana, rasoio o epilazione laser. Il metodo definitivo per eliminare ogni traccia di peluria è sicuramente l’epilazione laser. Ma non tutti sono disposti a spendere una cifra abbastanza importante per farlo. Quindi fanno affidamento a metodi più alla portata di tutti. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo qualche trucco per far durare di più i risultati della depilazione.

Fa sempre male o si può soffrire meno?

Depilarsi la mattina o la sera, non fa alcuna differenza purtroppo. Non esiste un momento migliore nella giornata per sottoporsi alla “tortura” della ceretta. La percezione del dolore è abbastanza soggettiva. Se pensiamo di sentire meno dolore la mattina, è magari perché ci sentiamo più rilassati. Quindi stabilire un momento della giornata in cui fa meno male è impossibile. Ma si può stabilire il giorno in cui è preferibile depilarsi per avere migliori risultati. Questo perché esistono giorni in cui le fasi ormonali regolano la crescita del pelo. Rallentandone appunto la crescita e facendoci avere risultati migliori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Incredibile ma vero per avere gambe lisce più a lungo è questo il momento migliore per fare la ceretta

Il momento migliore per fare la ceretta è proprio all’inizio del ciclo. Esatto, il fatto che non si possa fare la ceretta durante il ciclo è un mito da sfatare. Anzi, è proprio quello il momento più favorevole. Questo perché l’attività ormonale è più rallentata e quindi i bulbi piliferi sono in una sorta di pausa. Permettendo così di rallentare non solo la ricrescita, che può arrivare fino a 4 settimane. Ma anche la crescita di un pelo più debole e sottile. Se durante il ciclo il pelo cresce più velocemente, potrebbe essere un indicatore di qualche problema. Meglio rivolgersi ad uno specialista.

Quindi, incredibile ma vero per avere gambe lisce più a lungo è questo il momento migliore per fare la ceretta. Ovviamente c’è qualche svantaggio. Durante il ciclo la pelle è più sensibile, quindi potremmo sentire un po’ più di dolore. Sta a noi valutare bene i pro e i contro.

Approfondimento

La ceretta araba è l’ideale per chi ha capillari fragili e non sopporta il dolore.