In questa città d’Europa che di ponti ne conta a migliaia, da pochi giorni esiste un nuovo ponte che sta affascinando il mondo intero. Ed il motivo è che questo ponte, a differenza di ogni altro ponte al mondo (o quasi), è stato costruito interamente grazie ad una stampante.

Infatti, ad Amsterdam, adesso esiste un magnifico esempio di cosa la tecnologia delle stampanti in 3D possano realizzare. Continuando a leggere vedremo come sia possibile.

Incredibile ma vero in questa capitale europea c’è un ponte unico al Mondo

Ad Amsterdam nel quartiere a luci rosse è stato da poco inaugurato uno dei primi ponti al mondo stampato in 3D. Lungo 12 metri e riservato ai pedoni, questo ponte in acciaio è una novità che rappresenta la forza e le potenzialità di questa tecnologia.

Questo ponte è il risultato di sei anni di lunghi lavori che cominciarono nel 2015 con la proposta del progetto e che si sono conclusi da pochissimo. A costruire il ponte sono stati dei bracci meccanici che assemblando e saldando insieme 4,5 tonnellate di acciaio inossidabile, hanno creato questo magnifico ponte.

Inoltre, il ponte possiede dei sensori che hanno lo scopo di monitorare le sollecitazioni subite dal ponte e di verificarne la solidità. Esso rappresenta una grande opportunità per studiare la robustezza ed eventuali punti deboli di queste strutture stampate in 3D. Lo scopo, infatti sarebbe di realizzare in futuro ponti molto più grandi in completa sicurezza.

Come accennato, questo ponte non è il primo nel suo genere. Il primo esemplare si ebbe nel 2017 nel parco di Castilla-La Mancha ad Alcobendas, a pochi chilometri a sud di Madrid. Il secondo nel 2019 a Shangai, stavolta però in calcestruzzo.

Tuttavia, la novità per il ponte di Amsterdam sta nella scelta dei materiali. In effetti, l’acciaio inox sembrerebbe migliore rispetto alla polvere di cemento del primo e al calcestruzzo del secondo per resistere all’usura degli anni.

Cos’è e come funziona una stampante 3D

Incredibile ma vero, in questa capitale europea c’è un ponte unico al Mondo, che rappresenta un’innovazione incredibile per la tecnologia della stampa in 3D. La stampa in 3D segue un semplice principio: un modello digitale è convertito in un qualcosa di fisico in 3 dimensioni. Infatti, partendo dal modello digitale, un software suddivide l’oggetto in strati molto sottili che saranno poi stampati dalla stampante. È quindi questo il meccanismo di base che ogni stampante 3D segue.

Questa tecnologia ha moltissime potenzialità in vari ambiti della vita dell’uomo e sarà certamente molto utile nel prossimo futuro.