I cani sono per molti dei veri amici o addirittura parte della famiglia, anche se non possono comunicare come una persona. Eppure, a modo loro i cani hanno imparato a comunicare con l’uomo e persino a comprendere le sue emozioni. Ad ogni padroncino sarà capitato almeno una volta di farsi consolare dal proprio cane in una giornata particolarmente dura.

In effetti, i cani possono capire se siamo stressati, tristi o arrabbiati e continuando a leggere vedremo come fanno.

Incredibile ma vero i cani possono capire cosa proviamo in questo modo

I cani sono in grado di sentire le nostre emozioni grazie al loro naso. Infatti, contrariamente a quello dell’uomo, il naso dei cani è molto sensibile. Proprio per questo, i cani sono in grado di percepire ciò che proviamo e agiscono adattandosi a queste emozioni. Ad esempio, se siamo tristi ci stanno vicino, se siamo felici sono allegri e giocherelloni, se siamo arrabbiati spesso tengono le distanze.

Gli scienziati hanno scoperto tutto questo esponendo diversi cani all’odore di persone che provavano emozioni diverse ed osservando le conseguenze. I cani che sentivano l’odore di persone spaventate mostravano livelli maggiori di stress e una maggior frequenza cardiaca. I cani esposti all’odore di persone felici e allegre, invece, erano più rilassati ed espansivi.

E se già da moltissimo tempo si sospettava che i cani fossero in grado di capirci, ora ne abbiamo la prova.

Come essere dei bravi padroncini

Come abbiamo visto, sembra incredibile ma è vero che i cani possono capire cosa proviamo in questo modo: con l’olfatto. L’incredibile empatia che i cani dimostrano nei nostri confronti ha quindi una spiegazione scientifica. Il che rende i cani dei compagni perfetti e davvero unici con cui condividere le belle e le brutte giornate.

Purtroppo, tutto questo significa che ogni volta che siamo stressati, tristi, arrabbiati o che proviamo emozioni negative, le provano in parte anche loro. Come fare, allora, ad essere dei bravi padroncini e a far felici i nostri amici cani? Basta essere felici. Se davvero teniamo ai nostri cani allora dovremmo fare in modo di essere felici il più spesso possibile, per trasmettere loro la nostra gioia. Ecco, quindi, che i cani diventano ancora una volta un’ottima motivazione per delle scelte positive nella vita.

E come un vero amico, il nostro cane potrebbe darci la forza di abbandonare una brutta abitudine che ci fa stare male.

