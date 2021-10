Spesso si sente dire, con un pizzico di ironia, che cani e padroni si somigliano esteticamente. Inoltre, questa somiglianza sembrerebbe crescere con il trascorrere del tempo insieme. Ma sarà forse vero? In effetti, si è da poco scoperto che i cani tenderebbero ad imitare determinati atteggiamenti ed espressioni del proprio padroncino.

Tutto questo non ci dovrebbe sorprendere, se consideriamo che i cani sono gli animali con cui l’uomo ha legato di più.

Incredibile ma vero i cani imitano alcuni atteggiamenti del proprietario e lo fanno per questo motivo

Non solo i nostri amici a 4 zampe spesso ci somigliano esteticamente, ma sono persino capaci di imitare alcuni nostri atteggiamenti. Infatti, se si prova a sbadigliare davanti al proprio cane, facendo attenzione che sia concentrato, spesso questo ci imiterà.

Questa loro abilità cresce e cambia nel tempo, per cui più cane e padrone sono uniti, più il cane saprà imitare il padrone. Infatti, in uno studio dell’Università di Tokyo, si è visto che il cane imita solamente il suo padrone e non gli estranei. In questo esperimento, prima i padroni e poi degli estranei dovevano sbadigliare davanti ai cani. Quando erano i padroni a sbadigliare, i cani tendevano a ripetere lo sbadiglio. Invece, quando era un estraneo a sbadigliare, il cane non lo imitava.

In effetti, il cane tende a imitare dei comportamenti che ritiene giusti, perché eseguiti da qualcuno di cui si fida. Ecco perché non imiterà un estraneo, ma solo la persona con cui ha un rapporto personale e di fiducia.

L’empatia

Uno dei motivi principali per cui i cani sono i migliori amici per l’uomo è che sono capaci di comprenderci e di relazionarsi con l’uomo. Infatti, è incredibile ma vero, i cani imitano alcuni atteggiamenti del proprietario e lo fanno per questo motivo: l’empatia. Sono animali empatici, capaci di capire le emozioni dell’uomo e di rispondere nel modo più appropriato. Infatti, è interessante vedere come il cane sia persino capace di percepire con l’olfatto le emozioni umane.

Da questi studi si è quindi capito che i cani sono in grado di acquisire alcuni atteggiamenti propri dell’uomo. Eppure, non lo fanno casualmente, ma imitano i gesti solo di coloro di cui si fidano. Per cui, quando una persona ci dice che somigliamo al nostro cucciolo, ci sta facendo un grosso complimento. In pratica, sta affermando che il cucciolo si fida del padroncino e che c’è un legame profondo tra i due.

