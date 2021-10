Ritrovarsi in famiglia, con amici e parenti per trascorrere piacevolmente del tempo insieme, magari davanti a un buon e gustoso pranzo, non ha paragoni.

Ma spesso capita di ritrovarsi a dover organizzare cene con ospiti importanti o particolari che portano inevitabilmente all’indecisione di quali pietanze dover proporre per fare una bella figura.

Infatti se a volte il dover organizzare serate con ospiti può essere divertente e piacevole, altre volte invece può essere fonte di stress.

L’ansia di cosa proporre e la voglia di stupire la fanno da padrona.

Tuttavia, la semplicità non significa rinunciare a fare un figurone ma proporre comunque qualcosa di gustoso e saporito, che con pochi ingredienti si può esaltare il sapore di ciò che si propone.

Sembra incredibile ma vero, ecco come rendere un pranzo davvero speciale e delizioso in soli 5 minuti con questa fantastica salsa di noci

Il pesto di noci è la perfetta salsa per condire paste secche o fresche, gnocchi e ravioli, spettacolare su crostini e bruschette o per accompagnare formaggi, salumi e carni.

Ecco una ricetta molto semplice che delizierà il palato di tutti gli invitati.

Vediamo gli ingredienti:

a) 50 gherigli di noci;

b) 20 pinoli;

c) 50 g di parmigiano grattugiato;

d) 30g di mollica di pane;

e) latte q.b. per ammorbidire il pane;

f) olio evo e sale;

g) 1 spicchio di aglio.

Vediamo il procedimento

Mettere la mollica del pane in ammollo in una ciotola con il latte.

Tritare finemente nel frullatore i gherigli e i pinoli.

Strizzare la mollica del pane conservando il latte avanzato ed aggiungerla nel frullatore con sale, parmigiano, aglio e olio.

Frullare il tutto, aggiungendo gradualmente il latte messo da parte fino ad ottenere una crema dalla giusta consistenza.

Ecco pronta una fantastica salsa di noci, ideale per paste, crostini, secondi piatti di carne e pesce, una idea salva cena.

Una ricetta facilissima e veloce, che stupirà tutti gli invitati dal primo assaggio.

Per dare un tocco particolare si può aggiungere in padella qualche dadino di speck e dei gherigli di noci per decorare il piatto.

Oppure per rendere il piatto ancor più goloso ed ottenere una salsa più cremosa, è possibile aggiungere ed amalgamare al composto qualche cucchiaio di ricotta.

Buon appetito.

