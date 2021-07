I traguardi raggiunti ogni giorno dalla tecnologia e dall’uomo sono incredibili e sempre invidiabili. Inoltre, negli ultimi anni l’attenzione per l’ambiente e l’ecosostenibilità stanno crescendo esponenzialmente. Per cui non c’è da sorprendersi se sempre più spesso la tecnologia diventa un’alleata dell’ambiente.

Continuando a leggere vedremo in che modo questa volta la tecnologia si è dimostrata amica dell’ambiente con questa novità eccezionale.

Incredibile ma vero da oggi questi bancomat ci danno quest’informazione essenziale sugli acquisti

A proposito di ecosostenibilità, sempre più banche propongono delle carte di credito o bancomat realizzati con prodotti ecologici o riciclati. Inoltre, è da poco stato creato il primo bancomat capace di calcolare immediatamente la carbon footprint di ogni transazione. Per cui, questo nuovo bancomat è in grado di definire con precisione l’impatto climatico ed ambientale di ogni acquisto.

Per esempio, se dopo aver acquistato un paio di jeans vogliamo conoscere la sua impronta di carbonio, potremo farlo. Infatti, basterà consultare i dati sulla app disponibile per il bancomat. Per cui, in questo modo sarà semplice effettuare acquisti consapevoli preferendo determinati prodotti, più rispettosi della Terra.

A cosa serve questo bancomat

Incredibile ma vero da oggi questi bancomat ci danno quest’informazione essenziale sugli acquisti riguardo il loro impatto ambientale. L’obiettivo primario dei creatori di questo bancomat è di incentivare la consapevolezza dell’impatto che ogni azione ha sull’ambiente. Infatti, è ormai noto che produrre vestiti, elettrodomestici, mobili e qualunque altra cosa inquini. Ma non è semplice rendersi conto di quanto tutto questo contribuisca in cifre ad inquinare. Per cui, vedendo in cifre quanto si inquina, sarà più semplice scegliere alternative più ecologiche.

Poi, l’obiettivo futuro degli ideatori del bancomat sarebbe di indurre anche le aziende a ridurre la loro carbon footprint. Ovvero, se i clienti iniziano a scegliere prodotti con un’impronta di carbonio minore, anche alle aziende converrà passare ad una produzione più sostenibile.

In questo modo, questo bancomat innovativo diventerebbe uno strumento per combattere l’inquinamento.