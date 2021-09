Tra i mille impegni quotidiani, ritagliarsi un po’ di tempo per le proprie passioni diventa piuttosto difficile. Tante persone, ad esempio, vorrebbero preparare una bella torta da gustare insieme ai propri cari, peccato non ci sia mai tempo.

Dopo il grande successo ottenuto dalla torta squisita da fare in 1 minuto, perfetta per chi ha poco tempo, oggi scopriremo un’altra prelibatezza. Questa ricetta è la soluzione adatta a tutti. Infatti insieme vedremo come preparare una torta sofficissima al doppio cioccolato e cocco in pochi minuti. Utilizzeremo solo 3 ingredienti, e arriveremo a spendere solo 3 euro circa. Sembra incredibile, eppure è tutto vero.

Basterà provare a preparare questa torta una sola volta, per finire a farla ancora, e ancora. Partiamo subito.

Incredibile ma vero, bastano solo 3 euro per preparare questa sofficissima torta in soli 5 minuti

Ingredienti per la torta:

250 gr di biscotti al cioccolato;

250 ml di latte;

8 gr di lievito per dolci.

Procedimento:

Spezzettiamo all’interno del mixer i biscotti al cioccolato in pezzi piccoli. Tritiamo il tutto, fino a ridurre i biscotti ad una polvere omogenea. Versiamo, quindi, la polvere di biscotti in un contenitore.

All’impasto iniziamo ad aggiungere poco alla volta il latte, e iniziamo a mescolare con l’aiuto di un leccapentole. Versiamone poco per volta e continuiamo a mescolare, fin quando non l’avremo integrato tutto.

A questo punto versiamo nell’impasto il lievito, continuando sempre a mischiare.

Prendiamo una teglia da 18 cm, l’ideale è quella con cerniera. Imburriamone l’interno e rivestiamolo con della carta forno. Quindi trasferiamo l’impasto nella teglia e livelliamolo, aiutandoci ancora con il leccapentole. È tutto qui! È incredibile ma vero, bastano solo 3 euro per preparare questa sofficissima torta in soli 5 minuti.

Inforniamo in forno statico a 180° per 25-30 minuti. Prima di estrarla dal forno, controlliamo che la torta sia cotta facendo la prova stecchino. Se quest’ultimo sarà completamente asciutto, la nostra torta sarà pronta.

Aspettiamo che si raffreddi un minimo, e capovolgiamo la teglia con la torta su un piatto. Dovremo riuscire a staccare la teglia e la carta forno dalla torta senza alcun problema. E già a questo punto potremo notare l’irresistibile sofficità della nostra torta.

Il tocco finale per renderla davvero squisita

Per guarnire la nostra torta, potremo stendere sulla sua superficie una qualsiasi crema spalmabile. Noi abbiamo scelto la crema al cioccolato bianco. Aggiungiamo poi una spolverata di cocco in pezzi e il gioco è fatto. Chi la preferisce, potrà sostituire alla crema al cioccolato una confettura.

Ed ecco pronta la nostra torta squisita che piacerà a grandi e piccini! Ci vorranno pochissimi minuti, solo 3 ingredienti e una spesa pari quasi a 0 e prepareremo un dolce davvero da leccarsi i baffi.