Il bagno è senza alcun dubbio una delle stanze più importanti della casa.

Sarà forse per questo che è una di quelle che richiede più lavoro e fatica quando si tratta di pulirla e mantenerla in buone condizioni.

Soprattutto se l’intento è quello di assicurare l’igiene ed al tempo stesso la brillantezza di vasche, lavandini, water e bidet.

A questo proposito abbiamo già visto che può bastare un bicchiere di sale grosso per risolvere molti dei più comuni problemi del bagno.

Tuttavia, se l’aspettativa è quella di rimettere a nuovo i sanitari il sale potrebbe non bastare.

Per questo oggi spiegheremo come ottenere risultati strabilianti grazie ad un prodotto sbiancante e igienizzante che stravolgerà il modo di fare le pulizie.

Incredibile ma vero basta un solo fantastico prodotto per sanitari del bagno bianchi e igienizzati come nuovi

Basta passeggiare tra le corsie del supermercato per trovare ogni tipo di prodotto.

Quello disincrostante, il lucidante, l’antibatterico o l’anticalcare: talmente tanti da non sapere più quale scegliere.

E in quale formato?

Spray, solido, puro o da diluire? Insomma un vero e proprio rebus per chi è alla ricerca di un unico efficiente prodotto.

Qualcosa per cui valga la pena affannarsi tanto in pulizie approfondite per eliminare i tanti batteri che, per forza di cose, possiamo trovare in bagno.

Inoltre molti sanitari, soprattutto quelli un pochino più datati, tendono a deteriorarsi prima di altri.

Allo stesso modo anche quelli di ultima generazione richiedono una buona manutenzione se vogliamo mantenerli all’originario splendore.

La buona notizia è che, incredibile ma vero, basta un solo fantastico prodotto per sanitari del bagno bianchi e igienizzati come nuovi.

Vediamo di cosa si tratta.

Ne basta una manciata e neanche troppo olio di gomito

Il prodotto “magico” è il percarbonato di sodio.

Potremmo definirlo come un lontano parente del bicarbonato di sodio e dell’acqua ossigenata.

Pensiamo dunque all’efficacia di questi due composti in un’unica soluzione.

Si trova solitamente in polvere anche al supermercato o nei negozi specializzati per la pulizia e, per il nostro scopo è davvero un portento.

Per sbiancare e smacchiare i sanitari del bagno ed eliminare germi e batteri ne basteranno solo 3 cucchiai.

Aggiungendo un po’ d’acqua alla volta dovremo creare una sorta di pasta leggermente abrasiva.

A quel punto possiamo passarlo sui sanitari e lasciarlo fare il suo lavoro per 10/15 minuti e procedere al risciacquo.

Il risultato sarà sorprendente, ed avremo risparmiato tempo, soldi e tanta fatica che non vorremo più tornare indietro.