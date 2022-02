Quante volte ci sarà capitato di toglierci i bracciali prima della doccia e non poterli più rimettere. Magari viviamo da soli o in quel determinato momento non c’è nessuno in casa che può aiutarci. Per le catenine o le cerniere dei vestiti una soluzione si può trovare facilmente. Ma chiudere da soli un bracciale a volte sembra una missione impossibile.

Se poi abbiamo anche le unghie lunghe neanche a dirlo. Infilare il gancetto dopo averlo tenuto aperto quasi per miracolo è davvero stressante. Minuti persi a trovare il giusto equilibrio e delle volte neanche riusciamo a farcela.

Posizioni più assurde per riuscire a beccare al primo colpo la chiusura. Magari teniamo il polso bloccato sul tavolo e cerchiamo di agganciare il bracciale. Altri utilizzano la tecnica più antica del Mondo, tengono un’estremità tra le labbra. Partendo in una dimostrazione di contorsionismo che le più brave atlete ci invidiano.

Incredibile ma vero, basta solo una graffetta per risolvere il fastidioso problema di agganciare da soli bracciali e braccialetti

È il momento di trovare una soluzione pratica a questo problema comune. Certo può sembrare una banalità, ma perché rinunciare ai nostri accessori solo perché nessuno può aiutarci? Ecco che ci viene in aiuto un semplicissimo oggetto che abbiamo tutti in casa, la graffetta.

Per graffetta spesso si intende più di un oggetto. Ad esempio i punti di spillatura vengono chiamati graffette, ma anche un tipo di punto chirurgico. Ne esistono anche di diverso materiale non solo in metallo, anche in plastica come quelle che troviamo sui prosciutti. La graffetta che ci servirà oggi è quella classica per unire due o più fogli.

Come usare la graffetta

Prendiamo una normale graffetta, meglio se è di dimensioni più grandi. Questo ci permetterà di agganciare anche i bracciali più difficili che hanno chiusure piccole. La graffetta è composta da filo metallico modellato con due anse o curvature. Solleviamo una delle due e avremo una graffetta aperta proprio come facevamo da bambini. Ora la graffetta sembrerà una “S” di metallo.

Infiliamo l’anellino della chiusura del bracciale in una delle due estremità della “S”. Avvolgiamo il bracciale al polso tenendo ben stretta la graffetta tra le dita. A questo punto apriamo con le dita dell’altra mano il gancio del bracciale. Avviciniamolo all’anellino che ora sarà perfettamente fermo e stabile. Agganciamo il bracciale ed ecco in un attimo risolto questo problema super stressante. Nessuna posizione contorta, nessuna frustrazione e il nostro bel bracciale al polso.

Insomma è proprio incredibile ma vero, basta solo una graffetta per normali fogli di carta per svoltarci la vita. Niente più metodi assurdi come bloccare il polso sul letto o tenere l’altro capo del bracciale tra le labbra. Questo piccolo oggetto di metallo ci risparmierà tanta fatica e tanto stress. Però ricordiamo sempre che la misura giusta del bracciale può fare una grande differenza. A volte lo scegliamo troppo piccolo e per questo è più complicato agganciarlo da soli.

