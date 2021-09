L’ananas, ovvero il frutto dell’ananasso, è originario del Sud America ed è ormai diffuso in tutto il Mondo. Si racconta che furono Colombo e i suoi uomini i primi europei ad assaggiarlo. Infatti, quando sbarcarono nel 1493 a Guadalupe, videro questo strano frutto a forma di grande pigna, da qui probabilmente il termine inglese “pineapple”.

Un’altra possibile spiegazione deriva dalla leggenda filippina. La storia vede protagonista una bambina, Pinya, che non aiuta mai la madre nei lavori di casa, perché incapace di portare avanti dei semplici lavoretti. Con la scusa di non trovare mai gli strumenti utili a pulire e cucinare, rimane sempre a giocare fuori casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quando un giorno la madre rimane a letto perché malata, chiede disperatamente aiuto a Pinya, ma inutilmente. In un momento di rabbia, la madre le lancia una maledizione: vorrebbe che la figlia avesse mille occhi per trovare le cose. Pinya da quell’istante sparisce, ma nasce un frutto in giardino che ricorda i suoi capelli e i mille occhi.

Incredibile ma questo frutto esotico aiuterebbe a sgonfiare la pancia e a ridurre la cellulite

Questo frutto dolce e succoso possiede caratteristiche nutritive preziose. In 100 grammi di ananas troviamo 86,4 gr di acqua, 0,5 gr di proteine, 1 gr fibre, 10 gr di zuccheri solubili. La polpa è molto ricca di vitamina C, A, B6, potassio, calcio, fosforo, ferro e manganese, ma soprattutto contiene la bromelina. Questo enzima, che si trova nel gambo del frutto, ma anche nella polpa e nella buccia, potrebbe aiutare a contrastare alcune problematiche.

È incredibile ma questo frutto esotico aiuterebbe a sgonfiare la pancia e a ridurre la cellulite. Infatti, grazie alla quantità di bromelina contenuta, possiamo trarre alcuni importanti benefici. Agisce al livello del fegato e dell’intestino, aiuta ad eliminare i liquidi, quindi anche a sgonfiare l’addome. L’enzima e gli acidi organici aiutano ad espellere anche le tossine, depurare l’organismo, combattere la cellulite.

Oltre a sgonfiare e liberarci dai grassi, l’ananas fresco ha notevoli effetti digestivi, ottimo da sgranocchiare dopo abbondanti pasti, in quantità limitata. Potremo anche migliorare e regolare i nostri movimenti intestinali, evitando diarrea e costipazione.

Non per tutti

Se per molti l’ananas è un perfetto spezzafame, per altri può essere un alimento sconsigliato. Potrebbe essere sconsigliato altamente a chi soffre di ulcera peptica attiva, chi fa uso di anticoagulanti, donne in gravidanza. Può alterare completamente l’effetto di alcuni antibiotici, quindi chiediamo sempre consiglio al nostro medico. Inoltre, l’ananas potrebbe causare controindicazioni a chi ha problematiche legate al fegato o ai reni.

Approfondimento

Abbiniamo questa spezia all’ananas per il miglior antinfiammatorio naturale contro i dolori articolari.