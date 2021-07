Non tutti abbiamo la possibilità di conoscere le qualità e le caratteristiche di ogni alimento che assumiamo durante il giorno. D’altronde, a parte per chi questi argomenti li studia, per tutti gli altri è perfettamente normale non essere pienamente informati. Anche se non ci occupiamo di nutrizione o medicina alimentare, torna sempre molto utile scoprire le proprietà benefiche degli alimenti a nostra disposizione. Soprattutto di quelli che fanno parte della nostra dieta mediterranea.

Una scelta saggia

Conoscendo i benefici di un ortaggio, di un frutto o di una carne in particolare, infatti, saremo in condizione di prendere molto più frequentemente delle scelte sagge e positive per la nostra salute. Del resto, ad ogni pasto non facciamo altro che mettere in campo una scelta che, a lungo andare, potrebbe cambiare le sorti del nostro benessere. Sia in positivo che, ahimè, in negativo. Dipende tutto da come scegliamo di prenderci cura di noi stessi.

Con l’obbiettivo di aiutare i nostri Lettori svelando un prezioso consiglio, oggi parleremo di un ortaggio dalle proprietà e dalle caratteristiche estremamente interessanti, che in molti ancora non conoscono. Effettivamente, è incredibile, ma questo condimento purifica il sangue dalle tossine e protegge il fegato. Stiamo parlando del tarassaco. Non tutti ne sono a conoscenza, ma questo ortaggio dalle foglie verdi è ricco di componenti in grado di aiutare l’organismo.

In particolare sotto due aspetti principali. Da una parte, infatti, presenta un’azione purificante del sangue, liberandolo da tossine e altre componenti, quali ad esempio metalli. Dall’altra, contribuisce a proteggere sia i reni che il fegato. Il tutto grazie ad un’alta concentrazione non solo di Flavonoidi, ma anche di tannini e, altrettanto importante, di tarassicina. Per consumare il tarassaco abbiamo diverse opzioni, dal contorno da accompagnare ad un secondo piatto, alla possibilità di trasformarlo in un condimento, inserendolo, ad esempio, nella ricetta di una farcitura per ravioli o per pasta.