Un buon profumo è la prima cosa che si nota entrando in una casa. Per questo è bene costellare le stanze della nostra abitazione di profumatori, ancora meglio se naturali. Scegliendo gli ingredienti giusto, infatti, è possibile realizzare dei profumatori fatti in casa senza la minima traccia di additivi chimici. Tra fiori, oli essenziali e spezie, spicca un ingrediente insolito, che dopo un piccolo trattamento può trasformarsi in un profumatore dall’aroma dolce e delicato. Stiamo parlando della vodka. Sembra incredibile ma questa bevanda alcolica diventa un buonissimo deodorante per ambienti fatto in casa, con l’aggiunta di qualche ingrediente. Vediamo insieme come preparare questa fragranza a base alcolica.

La cosa bella del profumatore per ambienti a base alcolica, oltre alla sua bizzarria, è che ci aiuta a finire i fondi di bottiglia. Specialmente la vodka è molto indicata per preparare un profumatore. Per farlo sono sufficienti mezzo litro di acqua, un cucchiaio colmo di vodka e circa 20 gocce di olio essenziale (quello che più ci piace). Mescoliamo tutti gli ingredienti in un recipiente. Quando gli ingredienti saranno ben mescolati, versiamo il tutto in una bottiglia con un beccuccio spray. Siamo pronti a spruzzare il deodorante alla vodka per gli ambienti di casa.

Se invece vogliamo creare un vero e proprio profumatore da lasciare magari su mensole e tavolini, la ricetta varia leggermente. Versiamo 40 millilitri di vodka in un barattolino di vetro. Poi aggiungiamo le solite venti gocce di olio essenziale. A questo punto abbiamo bisogno di qualche bastoncino di bambù, che possiamo facilmente trovare al supermercato. Immergiamo i bastoncini nella soluzione alla vodka e il gioco è fatto: la gradevole fragranza del profumatore alla vodka inizierà a espandersi per la casa.

Altri profumatori naturali

In alternativa alla vodka possiamo anche utilizzare del semplice alcol alimentare. In alternativa, molti altri sono i profumatori naturali con cui preparare un deodorante fai da te. Tra questi possiamo nominare la cannella, la lavanda, l’origano, il tè verde e le bucce d’arancia cosparse da chiodi di garofano.

