Quando si parla di cibo, il nostro Paese è sempre visto con grande ammirazione. Possiamo infatti vantare una quantità enorme di specialità, che in ogni angolo d’Italia deliziano il palato di Italiani e di turisti esteri.

Se si facesse un sondaggio, probabilmente gli stranieri incoronerebbero l’Italia come il Paese con il miglior cibo al Mondo. Ci aspetteremmo, quindi, che anche secondo i critici culinari la nostra penisola sia la capitale della buona tavola.

In realtà, è vero che siamo presi in altissima considerazione anche dagli esperti, ma per loro non abbiamo il primato mondiale. Può sembrare incredibile, ma per gli esperti non è l’Italia il Paese con i migliori ristoranti al Mondo.

L’autorevolissima guida

Secondo gli esperti della Guida Michelin, l’Italia non è il Paese con il maggior numero di ristoranti di qualità. Ricordiamo che la Guida Michelin è famosa soprattutto per l’assegnazione delle sue “stelle”, che corrispondono ad un marchio di assoluta qualità. Un ristorante con una, due, o addirittura tre stelle Michelin è considerato un’esperienza gastronomica unica.

Ma la Guida Michelin non assegna soltanto stelle. Propone, infatti, anche tanti altri ristoranti, a cui non assegna riconoscimenti, ma che ritiene comunque di alta qualità. E l’Italia non è il Paese con il maggior numero di ristoranti sulla Guida.

Incredibile ma per gli esperti non è l’Italia il Paese con i migliori ristoranti al mondo

La Guida Michelin conta ben 1.979 ristoranti consigliati in Italia. Si tratta di un grande risultato, che supera di gran lunga gli 851 del Giappone ed i 1.241 della Spagna. Tuttavia, a trionfare è la Francia, con ben 3.167 ristoranti. Quindi, sono i nostri cugini d’Oltralpe ad essere considerati i migliori cuochi al Mondo.

Qualcuno potrebbe pensare che, perlomeno, l’Italia sia quella che conta il maggior numero di ristoranti stellati. Purtroppo, non è così, e come abbiamo indicato in un articolo precedente anche qui la Francia vince, con ben 630 ristoranti segnalati nel 2021.

Un’altra obiezione potrebbe essere che siccome la Francia è un Paese più grande, allora è normale che abbia un numero maggiore di ristoranti buoni. In realtà, anche facendo la proporzione con la popolazione, la Francia vince. Essa conta, infatti, quasi 5 ristoranti sulla Guida ogni 100.000 abitanti, mentre noi ne abbiamo poco più di 3 ogni 100.000 abitanti.

Insomma, per ora conquistiamo una medaglia d’argento e dobbiamo migliorare molto per poter superare la Francia. Restiamo comunque, per fortuna, una garanzia per esperti e turisti.