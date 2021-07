Quando si va in vacanza pensiamo sempre con attenzione a tutte le cose da portarci dietro. Facciamo la valigia avendo cura di portare il kit di medicinali e tutto il necessario per il make-up. Gli abiti e i capi da indossare, gli accessori per le nostre serate e l’abbigliamento da spiaggia. Ma spesso non pensiamo a dei piccoli intoppi che potrebbero succederci eppure sono così comuni. Oggi vedremo come un piccolo rotolo di nastro isolante può esserci davvero utile.

Il nastro isolante

È un tipo di adesivo utilizzato soprattutto dagli elettricisti. Serve appunto per isolare cavi elettrici e coprire fili scoperti. È un nastro davvero utile perché è molto elastico e si può allungare con facilità senza spezzarsi. Ne esistono di vari tipi ma noi parleremo di quello classico.

Incredibile ma ecco perché tutti dovrebbero avere del nastro isolante in borsa questa estate

A chi non è capitato di ritrovarsi con una delle infradito rotta tornando dalla spiaggia? È un incidente davvero comune soprattutto con le ciabattine in plastica. La parte che di solito si rompe è proprio la striscia di plastica morbida che di solito esce dal suo foro. E proprio non vuole saperne di rientrare al suo posto nonostante i nostri sforzi. Ed è qui che ci viene in aiuto il nastro isolante. In un secondo potremo fissare l’infradito ed evitare di tornare a casa scalzi!

Ma non solo, il nastro isolante può esserci utile anche per riparare i manici della borsa da mare. Si forse sarà un po’ antiestetico ma è una riparazione provvisoria. L’importante è poter ritornare a casa senza tenersi in braccio la borsa super pesante.

In più se siamo amanti della fotografia subacquea abbiamo sicuramente acquistato le bustine impermeabili per lo smartphone. Utilissime per i nostri scatti sott’acqua ma che possono danneggiarsi. E siccome non vogliamo che l’acqua rovini il telefono basterà sigillare il tutto con il nastro isolante.

Quindi è incredibile ma ecco perché tutti dovrebbero avere del nastro isolante in borsa questa estate. Corriamo subito a comprarne un rotolino e portiamocelo sempre dietro!

