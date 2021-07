Di tanto in tanto si sente parlare di come vendendo una vecchia moneta rara, una persona fortunata riesca a fare molti soldi. E così, una vecchia moneta impolverata si trasforma in un’auto nuova o in una splendida vacanza in riva al mare.

Continuando a leggere, vedremo qual è uno degli oggetti dall’incredibile valore che potremmo anche avere tra le vecchie scatole di quando eravamo bambini.

Incredibile ma chi possiede questo videogioco storico oggi potrebbe essere milionario

In questi giorni è successo qualcosa di incredibile sull’asta online: una copia di “Super Mario 64” è stata venduta per 1,56 milioni di dollari. Si tratta di una cifra da record che quasi raddoppia il precedente record di “Zelda: Ocarina fo Time”, venduto per 870.000 dollari.

Il perché questa copia di “Super Mario 64” abbia un valore così alto ancora non si capisce. Infatti, pur essendo in ottime condizioni e ancora nella confezione originale, forse 1,56 milioni di dollari sono un po’ eccessivi. Eppure, di certo ne è stato felice il venditore, che in un attimo si è ritrovato con qualche soldo in più da spendere.

Super Mario 64

Il gioco “Super Mario 64” per Nintendo 64 è un gioco del 1996 e che quest’anno compie 25 anni. Esso rappresenta il primo Super Mario poligonale e in stile platform della storia a sfruttare il tridimensionale.

In realtà, non è la prima volta che una copia di “Super Mario 64” si vende a cifre esorbitanti. Prima d’ora, ad aprile, una copia ha raggiunto la quotazione di 600.000 dollari. E prima ancora, nell’ultimo anno, altre copie del videogioco avevano raggiunto cifre molto alte ma mai quanto le ultime. Infatti, con cifre sempre più alte, si è passati dal vendere una copia di “Super Mario Bros” per circa 114.000 dollari fino all’attuale record. Infatti, è incredibile ma chi possiede questo videogioco storico oggi potrebbe essere milionario.

E se questa storia insegna qualcosa, è che ogni oggetto, per quanto piccolo ed economico, può nel tempo acquisire un valore incredibile.