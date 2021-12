Anche oggi andiamo a scoprire una grande ricetta. Tuttavia, non proveremo una specialità italiana, bensì un’originale preparazione di ispirazione orientale. Se la impariamo, avremo una nuova arma segreta da sfoggiare con i nostri commensali. Sembra incredibile, ma chi cucina il pollo così poi non riesce più a farne a meno.

Ingredienti

Oggi cuciniamo un pollo speziato su letto di riso basmati. Questo riso è tipico dell’India e del Pakistan, e si caratterizza dalla sua forma allungata e dal suo gusto particolare. Per prepararlo avremo bisogno di questi ingredienti:

600 grammi di coscia di pollo;

80 grammi di riso basmati;

mezza tazza di yogurt greco;

2 spicchi d’aglio schiacciati;

un pezzetto di zenzero sbucciato e grattugiato;

2 cucchiaini di cumino macinato;

2 cucchiaini di coriandolo macinato;

mezzo cucchiaino di peperoncino in polvere;

1 cipolla tagliata a fette spesse;

400 grammi di passata di pomodoro;

mezza tazza di brodo di pollo;

mezza tazza di panna;

20 grammi di burro;

1 cucchiaio di olio d’oliva.

Come possiamo vedere, nonostante la ricetta abbia influenze orientali non ha ingredienti difficili da reperire. In un buon supermercato dovremmo trovare tutto.

Incredibile ma chi cucina il pollo così poi non riesce più a farne a meno

Una volta che ci siamo procurati tutti gli ingredienti possiamo iniziare. Si tratta di una preparazione molto semplice e veloce. Iniziamo mettendo yogurt, aglio, zenzero, cumino, coriandolo, e peperoncino in polvere in un piatto. Poi aggiungiamo il pollo e mescoliamo bene. Quando il pollo è ben ricoperto dalle spezie, mettiamo tutto in frigo a riposare per 2 ore.

Ora scaldiamo l’olio e il burro in una pentola a fuoco medio-alto. Aggiungiamo la cipolla e cuociamo, mescolando di tanto in tanto, per 3 o 4 minuti e comunque fino a quando si ammorbidisce.

Tiriamo fuori il pollo dal frigo e aggiungiamolo in padella. Cuociamo mescolando bene per 5 minuti. Ora aggiungiamo la passata di pomodoro e il brodo e copriamo. Portiamo ad ebollizione e riduciamo la fiamma al minimo. Continuiamo a cuocere a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto, per 10 minuti circa.

La preparazione è pronta quando il pollo è tenero e il condimento si è leggermente addensato. Aggiungiamo la panna e scaldiamo ancora per altri 5 minuti.

Separatamente, facciamo anche bollire il riso basmati. Per farlo, dobbiamo metterlo in una pentola con 160 millilitri di acqua e far bollire fino a quando il riso ha assorbito l’acqua.

Impiattiamo mettendo nello stesso piatto il riso da un lato ed il pollo dall’altro.

Chi vuole provare un’altra ricetta di pollo può leggere questo articolo.