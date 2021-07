Molte persone potrebbero trovare interessante l’idea di conoscere in ogni momento lo stato degli zuccheri nel sangue, la pressione arteriosa, il battito cardiaco ecc. Una vera rivoluzione pratica che potrebbe liberare anche dalla preoccupazione per la salute. Ebbene, sembra incredibile ma basta questo semplice oggetto per tenere sempre sotto controllo cuore e glicemia.

Glicemia e ipertensione

Fino a qualche tempo fa non si sapeva nemmeno cosa fosse la glicemia, visto che nessuno faceva utilizzo dello zucchero. Purtroppo, nell’industria alimentare moderna ci si è abituati all’assunzione abnorme delle sostanze dolci. Inoltre, abbiamo insegnato ai più piccoli della nostra società ad amare il gusto dolce, così che tutto il resto sembra irrimediabilmente amaro.

Non c’è, perciò, da meravigliarsi se abbiamo appreso parole come indice glicemico e glicemia e che vorremmo certamente dimenticare. Il problema è che spesso si assumono alimenti che contengono zucchero senza saperlo. In questo modo gli zuccheri nel sangue aumentano pericolosamente senza che noi ce ne rendiamo conto. Per approfondire si legga questo articolo.

Stessa cosa potrebbe riguardare il sale, visto che si nasconde anch’esso come lo zucchero in tanti alimenti. Molti ignorano, ad esempio, che nei dolci oltre allo zucchero è sempre presente in genere una piccola quantità di sale. Senza accorgercene si accumula ogni giorno tanto sale nel nostro organismo, che scatena come reazione un innalzamento della pressione arteriosa. Questa a sua volta si riflette sull’attività del cuore. Tenere, perciò, a bada cuore, pressione e indice glicemico ed altri valori è molto importante.

Incredibile ma basta questo semplice oggetto per tenere sempre sotto controllo cuore e glicemia

Ogni tanto la tecnologia arriva in nostro soccorso. Ci sono degli strumenti che permettono a noi stessi di tenere a bada lo stato della nostra salute. Oggi c’è la possibilità attraverso un semplice orologio da polso di tenere a bada il battito cardiaco, la pressione arteriosa e addirittura poter eseguire un elettrocardiogramma.

Ci sono alcune marche di orologi tecnologici che permettono di fare questo. Fra qualche mese inoltre arriverà il nuovo modello dell’Apple Watch che oltre al cuore e alla pressione arteriosa aggiungerà anche il controllo del tasso di zuccheri nel sangue. Si potrà avere così al proprio polso uno strumento molto versatile che oltre alle funzioni di orologio e meteo, permetterà di monitorare momento per momento anche la nostra salute.