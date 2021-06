Sappiamo bene quanto sia importante prendersi cura della propria casa. Una pulizia costante e precisa ci può risparmiare molti problemi e altrettanta fatica. Col tempo c’è poco da scherzare e ancora meno da fare. Prima o poi tutti gli oggetti e le parti della casa tendono a rovinarsi e a non splendere più come una volta. Quello che possiamo fare è tentare di allungare la loro vita il più possibile trattandoli coi prodotti adeguati.

Anche gli infissi si possono rovinare

Finestre e porte sono tra i primi componenti della casa a risentire del trascorrere degli anni. Anche quelle in alluminio. In questo caso, pericoli come l’umidità e azioni scorrette come l’utilizzo di prodotti aggressivi possono danneggiarle gravemente. Anche se di solito gli infissi sono trattati per resistere alle intemperie, gli agenti atmosferici e chimici potrebbero opacizzarne la vernice.

Per porre rimedio al problema e far tornare a nuova vita le parti in alluminio non serve spendere una cifra o fare miracoli. A volte la soluzione ce l’abbiamo proprio in casa e non ce ne rendiamo conto.

Incredibile ma basta questo ingrediente a costo zero per una pulizia ottimale e completa di porte e finestre in alluminio opacizzate

Quante volte nei nostri articoli abbiamo letto di rimedi naturali per la cura e la pulizia delle parti della casa. I rimedi della nonna possono sembrare banali, ma in fin dei conti si rivelano utili ed efficaci. Guarda caso anche questa situazione sarà risolvibile con un sistema antico.

Il prodotto migliore e più indicato per ridare brillantezza agli infissi in alluminio è infatti la cenere. È incredibile ma basta questo ingrediente a costo zero per una pulizia ottimale e completa di porte e finestre in alluminio opacizzate. Ne avevamo già sentito parlare come rimedio per sbiancare il bucato, e ora ci viene in aiuto una seconda volta.

Basta mischiare una buona dose di cenere a 2-3 cucchiai di olio di lino per ottenere una soluzione densa e cremosa. Lo si stende poi con un pennellino sugli infissi e si lascia agire per circa 20 minuti. Sfreghiamo quindi con delicatezza con un una spugnetta asciutta e morbida, poi facciamo passare un panno di lana per togliere ogni residuo e asciugare. Le nostre parti in alluminio ne beneficeranno immediatamente.