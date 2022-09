Molto spesso durante le feste o le cene in compagnia, ingeriamo più cibo del solito. Questo comporta un malessere, un senso di pesantezza e gonfiore. La cattiva digestione affligge non solo chi ne soffre abitualmente, ma anche chi occasionalmente fa abuso di cibo. Esistono inoltre alimenti particolarmente indigesti che se assunti di sera contribuiscono al malessere fisico. Esistono in commercio numerosi farmaci che combattono bruciore e dolore allo stomaco. Tuttavia è incredibile l’effetto che potrebbero avere questi digestivi naturali fatti in casa. Oltre la comodità di trovare la soluzione in casa, questo è un modo salutare per risolvere o almeno attenuare il problema. A parte il classico rimedio della borsa di acqua calda, infusi e tisane possono aiutarci tanto. Di seguito ecco alcuni digestivi naturali realizzabili in modo semplice a casa.

Succo di limone e bicarbonato

Uno dei metodi più tradizionali ed efficaci è di certo acqua, succo di limone e bicarbonato.

Tisana digestiva al carciofo

Il carciofo è noto per le sue proprietà digestive. Attraverso l’utilizzo delle foglie di carciofo possiamo ottenere un’ottima tisana. È necessario essiccare le foglie e in seguito metterle in fusione in acqua bollente.

Un altro esempio potrebbe essere la camomilla, famosa per le sue proprietà calmanti. Si unisce alla salvia in fase di ebollizione. A fine cottura si filtra l’infuso ed è pronto da bere.

Infuso di zenzero

Ottimo rimedio, la radice di zenzero va tagliata e messa a bollire in abbondante acqua. Una volta filtrata l’acqua, l’infuso è pronto.

Tisana di alloro

Bisogna essiccare le foglie di alloro e in seguito metterle in fusione. Questa tisana è ottima anche unendo l’alloro alla camomilla.

Finocchio

Il finocchio è ottimo per risolvere i problemi di cattiva digestione. Può essere assunto crudo o bollito.

Cicoria

Dalle proprietà depurative e digestive in caso di digestione difficoltosa è ottima prima e dopo i pasti.

Liquirizia

Al naturale o bollita la liquirizia aiuta a digerire in modo semplice e naturale.

Tisana di malva

Come la camomilla, la malva ha ottime proprietà calmanti e in caso di cattiva digestione contribuisce al benessere dell’organismo.

Decotto di tarassaco

Questo decotto stimola i processi digestivi, aiutando e velocizzando la digestione.

Frutta

Anche la frutta costituisce un valido aiuto. Ricordiamo ananas, pompelmo e kiwi ottimi per risolvere i problemi di cattiva digestione.

