Incredibile in questa forma ananas e mirtillo aiutano tantissimo in un esame medico

È ormai risaputo che il consumo di verdura e frutta possa essere salutare per il nostro benessere fisico. Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa, in vari articoli abbiamo visto come questi alimenti possono fare bene al nostro organismo facendolo stare meglio e non solo.

Infatti inseriti nella giusta dieta possono addirittura aiutare a prevenire alcune malattie o tumori. Tutto questo grazie alle loro proprietà salutari.

Incredibile in questa forma mirtillo e ananas aiutano tantissimo in un esame medico. Non solo però benefici per il corpo ma anche un grande aiuto in ambito medico.

Ci sono diversi studi che sostengono come l’ananas presa sotto forma di succo possa essere usata come mezzo di contrasto per un tipo di esame. Ovvero la risonanza magnetica e solamente per una colangiografia in risonanza magnetica, un particolare esame radiologico delle vie biliari.

A confermare questa notizia è il Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna con la figura del responsabile dell’unità operativa di radiologia Rita Golfieri.

Il Policlinico Sant’Orsola però non è il primo che ha posto in essere studi di questo tipo. Infatti, è del 2004 il primo studio pilota che ha fatto da apripista per l’indagine su questo campo, per poi essere seguito da altri studi.

E sembrerebbe che sia confermata l’efficacia del succo di ananas come mezzo di contrasto per gli esami alle vie biliari, rispetto al beverone a base di ossido di ferro.

Cosa rende speciali i succhi di frutta come mezzo di contrasto

Il migliore utilizzo risiede nel fatto che il succo può rendere più visibile il coledoco, ovvero il tratto finale delle vie biliari. Questa parte sbocca poi nel duodeno e si è visto come proprio il succo d’ananas abbatta il segnale del succo gastroduodenale.

In questo modo rende maggiormente visibile anche questa parte del corpo. È bene precisare che oltre al succo d’ananas ci sono tanti altri succhi di frutta che vengono impiegati a questo scopo. Fra questi c’è anche quello di mirtillo nero misto a mela. Quest’ultimo sembra sia quello che renda più trasparenti le immagini. Ma cosa rende speciale questi succhi di frutta dato questo utilizzo?

Il prediligere i succhi di frutta come mezzo di contrasto sembra legato alla presenza del manganese che è un paramagnetico. È questa sostanza che sembra possa evidenziare in modo migliore i tessuti.

Approfondimento

