A discapito della sua reputazione, la carne di maiale non sempre costituisce l’ingrediente di un piatto pesante. Largamente usata in cucina, questa carne è la via di mezzo tra rossa e bianca ed è definita rosata. Oltre a un contributo lipidico, variabile a seconda dell’allevamento e il trattamento dell’animale, è anche fonte di vitamine.

La carne di maiale apporta tiamina, niacina, riboflavina ed è anche fonte di proteine. Inoltre, è ricca di ferro, fosforo e potassio. Spesso a fare la differenza è proprio il condimento, che in alcuni casi appesantisce il piatto. È possibile praticare una cucina light senza rinunciare al gusto. Ecco qualche consiglio.

Preparare lo stufato di maiale con birra e ceci

Ci occorrono:

2 cucchiai di cumino;

1 cucchiaino di coriandolo;

1 cucchiaino di peperoncino;

un pizzico di cannella;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

400 g di maiale magro a cubetti;

1 cucchiaio di farina;

1 cipolla;

3 spicchi di aglio;

2 carote;

2 gambi di sedano;

125 ml di brodo;

125 ml di birra;

2 pomodori;

310 g di ceci in scatola;

2 cucchiai di prezzemolo fresco.

Innanzitutto, bisogna cuocere le spezie in una padella antiaderente a fuoco basso per un minuto mescolando continuamente. Mettere, poi, il maiale, a cui avremo tolto tutto il grasso, la farina e le spezie in un sacchetto di plastica agitando bene. Togliere dal maiale, però, la farina in eccesso.

Scaldare, poi, l’olio in una padella e cuocere il maiale a fuoco alto per 8 minuti. Aggiungere la carota, l’aglio, il sedano e metà del brodo in padella. Coprire e cuocere per 10 minuti. Aggiungere, infine, il brodo rimanente, la birra e il pomodoro. Aggiustare di sale e pepe.

Portare a bollore e fare cuocere lentamente per un’ora. Aggiungere i ceci e il prezzemolo e finire la cottura per 5 minuti.

Incredibile il sapore della carne di maiale cucinata con queste due ricette

La seconda delle due ricette è l’arrosto di maiale con peperoni grigliati. Ecco cosa ci serve:

1 peperone rosso;

4 bistecche da 125 g di filone di maiale;

90 g di ricotta;

2 cipollotti;

1 spicchio d’aglio;

75 g rucola;

4 fette di prosciutto;

olio da cucina spray;

185 ml di brodo;

2 cucchiaini di salsa di soia;

2 cucchiaini di vino rosso;

2 cucchiaini di senape;

2 cucchiaini di farina di mais.

Innanzitutto, per preparare la salsa mettere in una pentola il brodo, la salsa di soia, il vino rosso e la senape. Diluire la farina di mais con un cucchiaio di acqua. Aggiungere in padella e fare bollire la salsa finché non si addensa.

Tagliare, poi, i peperoni a spicchi togliendo i semi, far rosolare in padella finché la pelle non si scurisce. Con un canovaccio sfregare energicamente finché la pelle non si leva. Battere le bistecche con un matterello, tra due fogli di pellicola.

Unire, poi, la ricotta, la cipolla, i cipollotti e l’aglio in una terrina e spalmare sopra il maiale. Finire il rotolo con la rucola e il prosciutto. Mettere una fetta di peperone alla fine della fetta di maiale. Arrotolare e legare con lo spago da cucina.

Ungere una padella antiaderente e cuocere a fuoco alto per cinque minuti i rotoli. Successivamente, aggiungere la salsa e far cuocere a fuoco basso per circa quindici minuti. Infine, togliere lo spago e servire.

Incredibile è dunque il sapore della carne di maiale cucinata con queste due ricette, leggere ma gustose.

Lettura consigliata

Questo piatto unico invernale a base di cavolo cappuccio, carne di maiale e patate è ottimo anche con verza e crauti