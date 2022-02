È tremendo quando all’improvviso, magari subito dopo essere uscite dall’estetista, un’unghia si scheggia o si rompe di netto. Oltre al dolore si aggiunge il fastidio, perché sicuramente continuerà ad impigliarsi nei tessuti. Senza contare il nervoso se succede subito dopo la manicure.

Se le unghie sono fragili e si spezzano di frequente, bisognerebbe fare attenzione, perché questo problema potrebbe indicare la carenza di una o più vitamine.

Ma, che sia una questione di salute o meno, per rimediare al danno si può ricorrere immediatamente a una soluzione rapida da applicare a casa.

Cosa fare appena si rompe o si scheggia un’unghia

Nell’immediato, la prima cosa da fare quando si spezza un’unghia è non provare assolutamente a tirare la parte rotta. Infatti, così si rischierebbe di peggiorare la situazione e sentire ancora più male.

Invece, è meglio lavare bene l’unghia e tagliare con le forbicine la parte rotta più appuntita. Se c’è già lo smalto, lo si deve rimuovere delicatamente con l’acetone e lucidare l’unghia con una lima.

Quindi, si può procedere applicando una semplice colla per unghie sulla parte rotta o scheggiata, per fare in modo che i due pezzi rimangano uniti. Successivamente, si può stendere una nuova passata di smalto.

Tuttavia, c’è un oggetto impensabile che potrebbe rendere questo metodo ancora più efficace. Si tratta del filtro usato per preparare il caffè americano.

Incredibile il motivo per cui un semplice filtro per il caffè aiuterebbe a sistemare le unghie rotte o scheggiate

Per riparare l’unghia con l’aiuto di un filtro del caffè americano, bisogna innanzitutto tagliarne un pezzo delle dimensioni della spaccatura. Quindi, come già detto, è necessario applicare la colla sul punto di rottura.

Prima che asciughi, si dovrà usare come rattoppo il pezzo di filtro appena tagliato appiccicandolo in modo che aderisca completamente all’unghia. Potrebbe essere utile applicarlo con l’aiuto delle pinzette per le sopracciglia.

Una volta asciugata la colla, si può perfezionare l’unghia con l’aiuto di una lima, passare un altro strato di colla e infine applicare lo smalto. L’importante è che sia abbastanza coprente da nascondere il rattoppo.

Si può concludere con una manicure raffinata non solo molto originale, ma addirittura rilassante da fare.

È davvero incredibile il motivo per cui un semplice filtro potrebbe aiutare in questa situazione di emergenza. Del resto, sono moltissimi gli usi inconsueti degli oggetti che usiamo quotidianamente. Ad esempio, la lacca per capelli può risolvere alcuni comunissimi problemi di casa e non solo una chioma indomabile.