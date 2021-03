Oggi vogliamo parlare di una pratica davvero geniale che sta contagiando tutti. Nell’ambito della casa e della cucina ultimamente se ne sentono di tutti i colori. Sarà anche merito della pandemia che ci porta a rimanere più tempo dentro casa. Fatto sta che non si smette mai di scoprire nuovi trucchi per il nostro quotidiano. Nelle prossime righe vedremo in particolare perché è incredibile il motivo per cui tutti stanno mettendo i pomodori nel microonde. Scopriremo che questo insolito accostamento ci semplificherà la vita.

Si cucina sempre di più

Proprio a causa delle restrizioni ormai si spende molto più tempo in cucina. Inoltre, si tende a creare dei piatti dalla base. Questo sicuramente è un aiuto per distrarci. Ma è anche un modo per affinare la nostra conoscenza ai fornelli. Volendo creare un piatto proprio dalle basi molto spesso ci ritroviamo a fare dei sughi. Ma non sempre le cose basilari sono più semplici. Non si deve fare per esempio un errore fondamentale di cui abbiamo parlato in precedenza in questo articolo. Anche per una semplice passata di pomodoro dobbiamo avere delle accortezze. A tal proposito un procedimento complesso riguarda proprio i pomodori. Vediamo nel prossimo paragrafo di cosa si tratta e cosa c’entra l’uso del microonde.

Risparmiare tempo e fatica

Nella preparazione di un sugo capita di dover eliminare la pelle del pomodoro prima di cucinarlo. Ma questa operazione è molto lunga e anche difficile. Ma è proprio qui che vogliamo intervenire. Vediamo perché è incredibile il motivo per cui tutti stanno mettendo i pomodori nel microonde.

Prendiamo un pomodoro e facciamo un piccolo taglio a croce sulla parte posteriore. Mettiamolo nel microonde per circa un minuto a 800 watt. Successivamente andiamo a rimuovere la pelle partendo dagli angoli dove abbiamo inciso. È sbalorditivo con quanta facilità la pelle viene via dopo questo procedimento. Basterà davvero un secondo. Così risparmieremo moltissimo tempo e non sarà più un problema sbucciare un pomodoro.