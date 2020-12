Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Avere sempre le unghie curate è il sogno della maggior parte delle donne. Oggi sono molti i metodi per assicurare delle mani perfette e sempre in ordine. C’è chi ha l’appuntamento fisso dall’estetista ogni mese e chi invece preferisce fare tutto da sé per risparmiare tempo e soldi. Gel e semipermanenti vanno sicuramente a risolvere il problema delle unghie sempre in ordine perché in questo modo lo smalto dura circa 3 settimane senza rovinarsi.

Ma va detto però che questi prodotti a lungo andare, potrebbero avere effetti indesiderati sulle nostre unghie portandole a indebolirsi notevolmente.

Oggi però con questo articolo scopriamo qual è l’incredibile effetto dell’aceto bianco sullo smalto.

Il procedimento

Per evitare quindi continue passate di smalto ogni giorno che ci rendono nervose e ci fanno perdere minuti preziosi, proviamo questo nuovo metodo. Prepariamo una miscela di acqua e aceto bianco da versare e mescolare in un bicchiere.

Utilizzando un dischetto di cotone o un pezzettino di ovatta andiamo ad intingerlo all’interno della miscela. Passiamolo delicatamente su tutte le unghie 2 o più volte prima dell’applicazione dello smalto.

Solo dopo potremo stendere lo smalto del colore che più preferiamo. Noteremo subito risultati molto positivi.

Potremo dire finalmente addio a tutti i minuti persi a passare e ripassare lo smalto sulle unghie per renderle perfette.

In questo modo ogni volta che ci guarderemo le mani saremo finalmente soddisfatte.

Ecco perciò qual è l’incredibile effetto dell’aceto bianco sullo smalto che ci permetterà di non dover ricorrere necessariamente all’utilizzo di gel e semipermanenti.

Altre dritte per uno smalto perfetto

Prima di applicare uno smalto di qualsiasi colore sulle unghie, è consigliato fare una passata di smalto bianco.

In questo modo qualsiasi colore sceglieremo di avere sulle unghie risulterà più acceso e luminoso.

Un altro consiglio importante per far durare lo smalto più a lungo è quello di pulire le unghie sempre con molta attenzione per eliminare qualsiasi residuo di sporco.

Utilizzare perciò un po’ d’acqua tiepida da unire a qualche goccia di sapone e immergere qualche minuto le dita all’interno della miscela.