I capelli sono per la maggior parte di noi una parte importante che può fare la differenza. Avere i capelli puliti, curati e in ordine tutti i giorni ci fa sentire decisamente meglio. Esistono tante persone che non rinuncerebbero mai al parrucchiere, che riescono a trovare il modo per andarsi a fare una piega o qualche altro ritocco almeno una volta a settimana.

Parliamo ad esempio delle tinte. Quante donne soprattutto sono ormai schiave delle tinte per capelli che siano fatte per coprire i capelli bianchi o per decidere di cambiare aspetto?

Gli indesiderati capelli bianchi che spesso compaiono fin troppo presto purtroppo non piacciono a nessuno e cerchiamo in ogni modo di nasconderli.

C’è chi preferisce risolvere il problema da solo a casa e chi invece preferisce la mano di un esperto.

Oggi però possiamo dire addio a tutti quei prodotti commerciali che spesso rovinano il nostro capello soprattutto se applicati più volte in brevi intervalli di tempo. Ecco l’incredibile effetto della cannella sui capelli che nessuno si aspetta.

La tinta alla cannella risolve in modo totalmente naturale il problema dell’insorgere dei capelli bianchi senza creare danni. In questo modo riusciremo a proteggere il nostro cuoio capelluto e evitare che la nostra chioma rimanga forte e lucente. Il risultato sarà incredibile.

Gli ingredienti per la preparazione della tinta

a) 3 o 4 cucchiai di cannella

b) Circa 2 o 3 cucchiaini di miele

c) Circa mezzo bicchiere di olio d’oliva

Il procedimento

Innanzitutto andiamo a inserire l’olio d’oliva in una pentolina che dovremo mettere sul fuoco per scaldarlo.

È importante fare sempre molta attenzione a non farlo bruciare.

A parte invece preparare all’interno di una bacinella un composto unendo i 3 o 4 cucchiai di cannella con i 2 o 3 cucchiaini di miele.

Quando anche l’olio sarà pronto potremo unirlo agli ingredienti secchi e mescolare scongiurando la presenza di grumi.

A questo punto non resta che applicarla sui nostri capelli utilizzando un semplice pennellino.

È possibile andare a coprire solo i capelli bianchi o posizionarlo su tutta la lunghezza.

Ciò che otterremo sarà la scomparsa dei tanto odiati capelli bianchi che nessuno sopporta ma anche un aspetto luminoso che la nostra chioma aveva perso.

Ecco qual è l’incredibile effetto della cannella sui capelli che nessuno si aspetta.