Uno degli alimenti che godono maggiormente dei favori della scienza è sicuramente il cavolo. Questo ortaggio da anni è simbolo di molte campagne a favore della salute. Sarebbero tantissimi gli studi medici che dimostrerebbero come l’assunzione costante del cavolo porterebbe il nostro organismo a creare maggiori difese immunitarie. Cavolo che però per colpa anche degli odori che emana nel momento della cottura diventa spesso una barriera insormontabile per i nostri figli. Ecco allora che ci viene incontro una incredibile e stupefacente ricetta per gustare il cavolo e spendere poco. Per una volta non faremo il classico cavolo lessato, ma lo proporremo in una versione un po’ più calorica, poco costosa e decisamente economica.

Come preparare la ricetta del cavolo fritto

Ci serviranno 120 g di farina, 1 cavolfiore o la quantità equivalente se utilizziamo quello precotto o surgelato. Quindi 1 uovo, del vino bianco fermo, sale e pepe, olio per frittura e qualche spezia a nostro piacere. Se decidiamo di utilizzare il cavolfiore crudo, ricordiamoci di sceglierlo fresco, lavarlo per bene e metterlo a sbollentare in una pentola che abbia l’acqua già salata. Ricordiamoci però di toglierlo proprio dall’acqua della cottura che sia ancora parecchio al dente. A questo punto prepariamo la pastella, mixando l’uovo assieme alla farina setacciata, con il sale e tanto vino bianco da ottenere un impasto liscio, ma anche denso. A questo punto stacchiamo i ciuffetti del cavolo, curiamo che siano asciutti e immergiamoli nella pastella, così da rivestirli completamente.

Incredibile e stupefacente ricetta per gustare il cavolo con una ricetta semplice

A questo punto non ci resta che prendere una padella abbastanza capiente, riempirla di olio e friggere i nostri cavolfiori. Una volta estratti dall’olio, curiamoci di eliminare l’olio in eccesso, utilizzando della carta assorbente. Non abbiamo volutamente inserito nella preparazione della pastella eventuali spezie ed erbe, a discrezione del Lettore. In ogni caso della cipolla, dell’aglio, dell’erba cipollina e anche zafferano, potrebbero benissimo accompagnare la pastella per la frittura. Ricordando anche la piantina aromatica che non dovrebbe mai mancare nelle nostre case.

A coltivare il cavolfiore con successo

Magari possediamo un fazzoletto di terra, nel quale abbiamo creato il nostro orto. Complice l’aspetto salutare del cavolfiore, abbiamo deciso di coltivarlo. Ma nonostante tutti i nostri sforzi, ci accorgiamo che non viene bello come quello che compriamo dal fruttivendolo. Gli errori che potremmo fare potrebbero essere principalmente due: il fertilizzante sbagliato e un terreno troppo povero di magnesio. Ricordiamo infatti che alla base della stessa salute di questo ortaggio, ci sarebbero il magnesio e il potassio di cui avrebbe bisogno la pianta. Uno di quei casi in cui letteralmente ciò che seminiamo, raccogliamo poi sia sulla tavola che in salute. Come nel dell’aglio e di come dovremmo assumerlo per approfittare delle sue virtù benefiche.