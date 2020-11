Incredibile cosa vedono i gatti quando si guardano allo specchio 

Gli atteggiamenti degli animali che abitano le nostre case sono tanto interessanti quanto particolari. Bastano poche settimane condivise con un cane o un gatto per iniziare a notare comportamenti che all’inizio possono sembrare insensati.

Sono moltissime, infatti, le persone che si domandano il perché di un gesto piuttosto che un altro. L’obiettivo, ovviamente, oltre alla pura curiosità, è quello di conoscere meglio il proprio animale e capire costantemente il suo stato d’animo, e di salute.

Problemi di riconoscimento

Le specie animali, per quanto condividano molte caratteristiche, sono molto diverse tra loro. Ciò che un elefante riesce a fare, ad esempio, è differente dalle capacità che un cane può mostrare di avere. Un campo in cui questa differenza è molto evidente è quello legato ai cinque sensi. Infatti, se animali, quali i delfini o i leoni, sono in grado di riconoscere la propria immagine allo specchio, altri animali no.

Questo è il caso degli animali domestici più comuni, dunque cani e gatti. I nostri amici a quattro zampe infatti, al contrario di altre specie, quando vedono la propria immagine riflessa non si riconoscono. Piuttosto pensano di vedere un rivale, oppure, nel caso dei cuccioli soprattutto, di un altro esemplare con cui giocare. Ma non finisce qui. È incredibile, infatti, cosa vedono i gatti quando si guardano allo specchio.

La potenza dell’olfatto

I gatti, dunque, non hanno la stessa capacità di riconoscimento visivo di noi umani, eppure possiedono una capacità che noi non abbiamo. Come i cani, infatti, questi felini vantano un olfatto estremamente sviluppato, ed è grazie a quest’ultimo che percepiscono la gran parte della realtà circostante. Infatti, nel momento in cui si guardano riflessi, nonostante i gatti pensino di vedere un altro esemplare, si rendono conto di non avere un riscontro olfattivo.

In parole povere, non sentono l’odore del gatto che vedono davanti a loro. Questo porta molta confusione al nostro amico a quattro zampe, ed ecco dunque spiegata la smorfia di confusione che notiamo ogni volta che questo accade.

Non possiamo saperlo con certezza, ma non deve essere facile per il nostro animale capire cosa sta succedendo, perlomeno le prime volte.