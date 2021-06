Un semplice alimento utilizzato quotidianamente nella preparazione di focacce, pizza e tantissimi altri pietanze è un ottimo alleato per la salute. Infatti, è incredibile come un semplice alimento utilizzato in cucina possiede innumerevoli benefici e assunto ogni mattina ridona vitalità rafforzando il sistema immunitario. Il lievito di birra è ricco di: calcio, potassio, fosforo zinco, magnesio, ferro, selenio, cromo, vitamina del gruppo B: B1 e B2.

Incredibile come un semplice alimento utilizzato in cucina possiede innumerevoli benefici e assunto ogni mattina ridona vitalità rafforzando il sistema immunitario

Ed è proprio la presenza delle vitamine del gruppo B lo rende un ingrediente con effetti benefici per l’apparato cardiovascolare. Le vitamine del gruppo B abbassano i valori dell’omocisteina. Quindi, livelli bassi attenuano il rischio della formazione di placche aterosclerotiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Innumerevoli anche i benefici al fegato perché ha un’azione depurativa. È utile per ripristinare la flora batterica grazie alla presenza di fermenti.

Ed è per questo motivo che in commercio si trovano compresse di lievito di birra, utilizzate come integratori alimentari.

Inoltre, da considerare anche i benefici del lievito di birra sui cappelli e unghie, perché evita la caduta e li rafforza.

I benefici sono molteplici soprattutto per la pelle, evita l’eccesso di sebo. Infatti, consigliato per chi soffre di acne e dermatiti, grazie alla componente di calcio e grazie alla vitamina B potenzia il sistema immunitario.

Utilissimo per chi soffre di carenze nutrizionali e anemie.

Utilizzato anche nella dieta dello sportivo perché ricco di minerali, ma bisogna utilizzarlo senza esagerare. Infine, il lievito di birra ha un effetto cicatrizzante e antidolorifico nel caso di lievi ustioni. Inoltre, è utile anche per l’igiene orale perché svolge un’azione di protezione contro le carie.

Come utilizzare il lievito ogni mattina? In mezzo bicchiere di acqua sciogliere la quarta parte di un dado di lievito di 25 grammi e berlo tutte le mattine a digiuno. Attendere mezz’ora prima di fare colazione.

Un recente studio ha confermato che una semplice tazza di caffè possa aiutare a ridurre il rischio di diabete e migliorare l’umore.

Chi non può usare il lievito di birra?

Il lievito di birra è un alimento naturale e non ha controindicazioni. Tuttavia, ci sono casi in cui il suo uso non è consigliato, ad esempio in presenza di micosi o candida. Inoltre, è sconsigliato a coloro che soffrono di colite, emicranie e gonfiore addominale. Sconsigliato anche per coloro che utilizzano farmaci narcotici e antidepressivi.