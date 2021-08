Una delle principali cause di morte per tumore nella popolazione riguarda la formazione di neoplasie a livello pancreatico. Come per molte altre malattie, la diagnosi precoce gioca un ruolo determinante gli esiti della prognosi. Un valore ancora più forte lo assume la prevenzione. È incredibile come si riduce il rischio di tumore al pancreas con 3 semplici accorgimenti che di seguito approfondiamo nello specifico.

Ecco qual è il principale nemico di questo problema

Fortunatamente, il tumore al pancreas ha un terribile nemico da fronteggiare: uno stile di vita sano ed equilibrato. Le evidenze scientifiche mostrano che esistono diversi fattori di rischio che espongono al cancro del pancreas. Questi ultimi, congiuntamente a fattori di tipo genetico o altro, possono essere scatenanti e fare insorgere una simile patologia con prognosi talvolta infausta. Conoscendo simili elementi esponenti, è possibile adottare delle abitudini che vadano a contrastare efficacemente il problema riducendo il rischio di contrarre la patologia. In questi casi, si parla di prevenzione primaria, ossia dell’adozione di comportamenti tesi ad evitare di contrarre la malattia.

Incredibile come si riduce il rischio di tumore al pancreas con 3 semplici accorgimenti

La fascia di popolazione maggiormente colpita dal cancro al pancreas ha età compresa tra i 50 e gli 80 anni. In questa fascia si è maggiormente esposti al rischio e molto spesso il tumore, nelle sue fasi iniziali, non presenta sintomi. Questo significa che al momento della diagnosi ci potrebbe già essere una considerevole estensione e coinvolgimento di altri organi. La ricerca scientifica ha dimostrato che una prevenzione efficace riduce notevolmente il pericolo.

Una recente rewiev ha evidenziato che i principali fattori di rischio sono il fumo, l’abuso di alcol e la pancreatite cronica. Questo significa che un ottimo lavoro di prevenzione inizia con l’eliminazione di abitudini malsane come il consumo di bevande alcoliche e di sigarette. Altro elemento da non trascurare è la dieta e il movimento. Moltissimi studi evidenziano l’associazione tra diverse forme di tumore e una cattiva alimentazione o la vita sedentaria. Per prevenire il tumore al pancreas uno stile di vita sano sotto questi aspetti contribuisce a diminuire drasticamente il rischio patologia.

