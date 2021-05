La frittura: croce e delizia della cucina! Verdure, pesce, pollo, ma anche semplice pasta di pizza: tutti i cibi, anche quelli più anonimi, si trasformano in piatti speciali se fritti! Ma non sempre riusciamo a ottenere una frittura fragrante e saporita. E soprattutto non tutti sanno che basta qualche piccola variazione alla classica miscela di acqua e farina per ottenere delle pastelle dalla consistenza e dal sapore unici. Naturalmente da declinare in base all’ingrediente da friggere.

Incredibile come si possa ottenere sempre una frittura a regola, croccante e non unta, seguendo questi geniali trucchetti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La pastella con l’albume d’uovo

Questo tipo di pastella è particolarmente indicata per fritture di pesce e verdure, per un risultato dal sapore delicato e leggero come una nuvola. In questo caso basterà sgusciare 2 uova e separare i tuorli dagli albumi, che dovranno essere montati a neve. Mescolare i primi 150 grammi di farina setacciata con 150 millilitri di vino bianco e un pizzico di sale. Dopo aver fatto riposare il composto per 30 minuti circa in frigo, aggiungere gli albumi e mescolare in modo delicato, dal basso verso l’alto.

La pastella con il grano saraceno

Sostituire la classica farina bianca con della farina di grano saraceno conferirà alla frittura un sapore più rustico e marcato. La ricetta è semplice ma molto particolare. Basterà mescolare 150 grammi di grano saraceno, 50 grammi di farina 00, ½ cucchiaio di lievito secco, ½ di bicarbonato. Aggiungere poi i liquidi: 250 millilitri di latte, il succo di ½ limone e un pizzico di sale. Girare delicatamente fino ad ottenere una pastella liscia e priva di grumi.

Tempura con la farina di riso

Farina di riso e ghiaccio sono i segreti per ottenere una tempura in perfetto stile orientale. Mescolare 50 grammi di farina di riso con 50 grammi di farina 00. Aggiungere 200 millilitri di acqua ghiacciata, 2 tuorli e qualche cubetto di ghiaccio. Il segreto sarà mescolare velocemente, lasciando intatti anche i piccoli grumi di farina.

La pastella con la birra

Chi ama la pastella più gonfia e consistente, invece, dovrà seguire questa ricetta che prevede l’impiego di birra e lievito. Per una frittura a regola d’arte si dovranno mescolare 50 grammi di farina 00, 50 grammi di fecola di patate e 1 cucchiaio raso di lievito istantaneo per pizze. Si dovranno poi aggiungere 75 millilitri di birra e la stessa quantità di acqua. Mescolare il tutto e far riposare per 30 minuti.

Albumi, farina di grano saraceno o riso e birra: incredibile come si possa ottenere sempre una frittura a regola, croccante e non unta, seguendo questi geniali trucchetti.

Approfondimento

Ecco alcuni trucchetti che in pochi conoscono per avere una pizza soffice e gustosa fatta in casa come in pizzeria.