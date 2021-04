Per chi ama cucinare sa quant’è bello sbizzarrirsi con le ricette. In cucina succede proprio di tutto: chi spadella per amalgamare meglio, chi inforna una torta, chi prepara il caffè con la moka, chi scola la pasta e chi frigge. Cucinare è un’arte. E come chi pratica l’arte a 360° gradi conosce bene i rischi che possono capitare, anche nel mondo culinario i pasticci e i pericoli sono dietro l’angolo.

In questo articolo ci occuperemo di come rimediare ai pericoli che incombono per chi ama cucinare per i propri cari, a casa propria: le scottature.

È capitato a tutti almeno una volta nella vita di bruciarsi con l’acqua bollente mentre si scola la pasta, o con gli schizzi di olio rovente mentre si frigge qualcosa. Prendendo per sbaglio la moka con il caffè appena pronto a causa di una semplice distrazione. Così come per chi tocca la padella mentre cucina. Sono tanti gli esempi che si possono fare delle tipiche scottature da cucina. Ovviamente, la prima cosa da fare è accertarsi dell’entità dell’ustione e contattare subito il medico.

Per quelle piccole scottature da cucina, invece, che provocano pizzicore e rossore, è incredibile come questo rimedio della nonna funzioni usando un prodotto che abbiamo tutti in bagno. Questo allieverà il dolore e darà un senso di freschezza.

Il dentifricio

Incredibile come questo rimedio della nonna per le scottature da cucina funzioni usando un prodotto che abbiamo tutti in bagno: stiamo parlando proprio del dentifricio. Basta mettere un po’ di dentifricio nella parte del corpo colpita, spalmando bene in modo da coprire tutto il rossore e sentiremo il pizzicore attenuarsi. Inoltre, darà una sensazione di freschezza sulla pelle.

È importante ricordare, però, che il dentifricio, così come altri rimedi casalinghi, non fa miracoli. Dunque, se l’entità dell’ustione è più grave di quanto si pensasse sarebbe meglio ricorrere ai farmaci appositi e rivolgersi al proprio medico di fiducia.