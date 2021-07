Prima è successo con le acconciature, abbiamo visto tornare di moda dei look un po’ retrò. Ora vediamo saltare fuori accessori che ci sembravano superati e obsoleti. Sarà la nostalgia degli anni passati oppure un modo per sentirsi fuori dagli schemi. Ma in questa estate 2021 ne vedremo delle belle.

Incredibile come questo oggetto stia tornando di moda quest’estate ma occhio alle alternative

Spesso sono i dettagli a fare la differenza, soprattutto nel look e nel modo di vestirsi. Avere quel particolare oggetto che spopola ci fa sentire più belle e perché no anche più sicure. L’oggetto di cui parleremo oggi è il mollettone stile anni ’90.

Un pratico modo per tenere i capelli legati, ma ci si può davvero sbizzarrire nelle forme e nei colori. Il mollettone che sta spopolando è sicuramente quello grande e tartarugato.

Principalmente marrone, ma ormai è possibile trovarlo di qualunque tonalità per abbinarlo al nostro colore dei capelli. Oppure per renderlo un po’ più elegante si può scegliere la versione gioiello. Con trame e impreziosito da punti luce che lo rendono perfetto per la sera.

Il mollettone è senza dubbio l’accessorio top per questa estate 2021. Possiamo trovarlo sia in negozi più chic, ma anche nelle principali catene di abbigliamento a costi più contenuti. Questo ci fa davvero capire come la moda sia ciclica. Ed è incredibile come questo oggetto un po’ bistrattato sia il fulcro di questa estate 2021.

Ma se proprio non riusciamo ad usarlo?

Se il mollettone dovesse farci storcere il naso non dobbiamo preoccuparci. Ci sono altre alternative per rendere il nostro look alla moda.

Per abbellire i nostri capelli possiamo usare fermagli, forcine e mollette o un fiocco bon-ton. Ma sempre in formato rigorosamente maxi. Se si scelgono i fermagli, mettiamoli da un solo lato per fermare i capelli sciolti. E mettiamone due, sarà molto più chic.

Oppure un’alternativa più aggressiva è quella di metterne tanti tutti della stessa dimensione. Ma con forme differenti così da rendere il nostro look ancor più particolare.

Quindi, è incredibile come questo oggetto stia tornando di moda quest’estate, ma occhio alle alternative. Così siamo pronte a sfoggiare i nostri look di tendenza senza rinunciare alla comodità dei capelli legati.