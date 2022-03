Quando la mattina ci alziamo e dobbiamo decidere come vestirci non è sempre così facile. Un po’ perché magari la giornata è incerta e non si capisce bene che clima ci sarà. Un po’ perché proprio quella mattina non ci vediamo nel migliore dei modi e ci sembra che niente ci stia bene. Soprattutto le donne si fissano su alcuni particolari fisici che le mettono in crisi, anche se in realtà ognuno di noi è diverso dall’altro e dovremmo solo imparare a valorizzarci.

Uno degli indumenti che ci mette più in difficoltà, sono sicuramente i pantaloni, poiché fasciano la parte inferiore del corpo. Ce ne sono di tanti modelli e scegliere quello giusto in questa giungla di pantaloni non è certo un’impresa facile. Ma basta capire bene che tipo di fisico abbiamo, quali sono i nostri punti forti e quali sono invece le cose che possiamo migliorare. A questo proposito, dato che uno dei punti più critici del corpo femminile è la parte dalla vita in giù, molte donne cercano proprio il modo per nascondere i fianchi larghi. Per risolvere questo problema è davvero incredibile come questi pantaloni da donna possano aiutare a riarmonizzare la figura. Stiamo parlando degli intramontabili pantaloni a zampa.

Capo per eccellenza degli anni ‘70 questo tipo di pantalone non passa certo inosservato. Proprio per questo chi lo indossa è spesso visto come una persona un po’ ribelle a cui piace infrangere le regole ed essere originale. È anche per questo motivo che ancora oggi questo indumento è molto apprezzato soprattutto dai più giovani, ma può dare un tocco di freschezza anche al guardaroba di chi ha qualche anno in più.

Incredibile come questi pantaloni da donna alla moda e intramontabili riescano a risolvere anche un problema molto comune

La sua caratteristica forma a campana fa sì che questo tipo di pantalone bilanci la figura riproporzionando la parte superiore del corpo con quella inferiore. Infatti, se si indossano un paio di pantaloni a zampa e ci si guarda allo specchio si può notare come le spalle, i fianchi e la parte larga in fondo ai pantaloni diano un effetto ottico uniforme. In questo modo i tanto temuti fianchi larghi verranno “camuffati” poiché non saranno più un elemento che sporge nell’insieme della figura.

Ecco quindi perché, se abbiamo il cruccio dei fianchi larghi, almeno un paio di pantaloni a zampa non possono mancare nel nostro armadio. Che siano di jeans, di velluto, in pelle o altro materiale o colore poco importa, faranno sempre e comunque la loro magia una volta indossati.