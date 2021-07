Per la cura e per l’igiene personale, abitualmente, acquistiamo prodotti che troviamo nei supermercati. Questi sono indicati per tutti i tipi di pelle e per tutte le situazioni come, ad esempio, se stiamo soffrendo di qualche tipo di infezione.

In pochi, però, riflettono sul fatto che è possibile sostituire il detergente intimo che troviamo sugli scaffali dei supermercati con delle soluzioni naturali. Queste si rivelano delicate ed efficaci e sono soprattutto economiche. Possiamo preparare un detergente intimo delicato a base di alcuni ingredienti facilmente reperibili come la menta o agli olii essenziali.

Attenzione, però, perché in caso di dubbio possiamo e dobbiamo sempre confrontarci con il nostro medico di fiducia o con il nostro erborista.

Incredibile come possiamo sostituire il detergente intimo industriale con delle soluzioni naturali

Il detergente intimo è un prodotto molto importante per l’igiene di questa zona molto delicata che può essere soggetta ad infezioni. Scegliere il prodotto giusto ci permette di stare bene e di prevenire quei fastidiosi disturbi come prurito, irritazioni e cattivi odori.

Molte di noi acquistano il prodotto già pronto ma qualche volta può rivelarsi aggressivo per la pelle o semplicemente non adatto per la nostra pelle. Per questo motivo consigliamo l’utilizzo di un detergente naturale fatto in casa.

Il primo detergente che indichiamo è alla menta che in queste giornate calde dona un senso di freschezza, infatti gode di proprietà rinfrescanti e disinfettanti.

Gli ingredienti per preparare questo detergente sono: l’olio essenziale di menta peperita, olio essenziale di lavanda, aloe vera e tensioattivi di origine vegetale. Questa è la versione più semplice, quella più complessa prevede l’utilizzo di acqua, glicerina e altro.

Consigliamo la versione semplice perché la si può preparare sul momento evitando così l’utilizzo del conservante.

Detergente intimo delicato alla camomilla

Il secondo detergente intimo che consigliamo è il detergente intimo delicato alla camomilla. Questo ha un’azione principalmente antibatterica ed è molto delicato sulle pelli sensibili.

Per preparare il nostro detergente intimo abbiamo bisogno di sapone liquido, acqua distillata e qualche goccia di olio essenziale. Anche in questo caso consigliamo di prepararlo sul momento o comunque con piccole dosi così da poter evitare lo spreco e provare altri detergenti naturali. Dunque, è incredibile come possiamo sostituire il detergente intimo industriale con delle soluzioni naturali.