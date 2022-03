Incredibile come le fragole siano l’ingrediente che sostituisce la parte alcolica in questo squisito dolce al cucchiaio

A volte può capitare di voler preparare un dolce che ci piace tanto, ma ci ritroviamo a dover rinunciare a causa della presenza di alcol o qualche altro ingrediente non adatto ai più piccoli della famiglia. Ci sono sicuramente tantissimi dolci da poter cucinare che vanno bene anche per i bambini. Ma questo squisito dessert, dal gusto strepitoso, può essere preparato sostituendo un solo ingrediente, quindi vale la pena provare. Stiamo parlando della zuppa inglese, un dolce al cucchiaio tipico dell’Emilia Romagna che prevede al suo interno l’Alchermes. Un ingrediente alcolico dal brillante colore rosso che rende caratteristico questo dessert.

Dato che oltre al palato anche l’occhio vuole la sua parte, per non rinunciare al lato estetico del dolce, possiamo sostituire il liquore con dei frutti molto sani e colorati. Può sembrare incredibile come le fragole siano l’ingrediente che sostituisce l’alcol. Questo gustosissimo frutto ha il colore perfetto per simulare il rosso dell’Alchermes e darà un tocco di freschezza alla nostra ricetta. In questa versione utilizzeremo i biscotti savoiardi al posto del pan di Spagna, in modo da rendere ancora più facile e veloce questa preparazione.

Passiamo ora alla lista degli ingredienti e vediamo come comporre la nostra zuppa inglese

Per 6 persone:

1 litro di latte

8 tuorli

200 gr di zucchero a velo

1 scorza di limone

80 gr amido di mais

25 gr cacao amaro

30 savoiardi

700 gr di fragole

Iniziamo dalla crema pasticcera, versiamo il latte in un pentolino e lo mettiamo a scaldare sul fuoco con dentro la scorza del limone. Facciamo attenzione a prelevarla dal frutto senza portare via anche la parte bianca, perché la renderebbe amara.

Nel frattempo prendiamo le uova e dividiamo gli albumi dai tuorli, mettiamo solo quest’ultimi in una ciotola e li sbattiamo insieme allo zucchero a velo e all’amido di mais. Incorporiamo questi due ingredienti lentamente con l’aiuto di una frusta per evitare grumi. A questo punto aggiungiamo, nella ciotola di vetro, il latte caldo a cui avremo tolto la scorza di limone, mescoliamo il tutto e lo rimettiamo sul fuoco al minimo. Sempre continuando a girare attendiamo che la crema si addensi.

Quando la crema sarà pronta la dividiamo in due parti e ad una aggiungiamo il cacao in polvere mescolando per bene.

Laviamo le fragole e togliamo la parte verde, tranne su qualcuna che useremo poi per decorare. Le tagliamo a pezzettini, ne mettiamo un po’ più di metà in un mixer e frulliamo aggiungendo un po’ di acqua fino ad ottenere un frullato abbastanza liquido per bagnarci i savoiardi.

Inzuppiamoli molto bene nella bagna di fragole e iniziamo a creare il primo strato, copriamo poi con la crema al cioccolato, creiamo un secondo strato di biscotti, seguito da uno strato di crema bianca. Aggiungiamo ancora uno strato di savoiardi e finiamo con uno strato di crema al cioccolato che guarniremo con le fragole che abbiamo lasciato da parte in precedenza. A questo punto mettiamo il nostro dessert in frigo per almeno due ore.

Ed ecco come sostituendo un solo ingrediente, abbiamo realizzato una nuova versione della zuppa inglese, preparando un dolce fresco e sano adatto a tutta la famiglia.