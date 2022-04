Quanto tempo abbiamo perso cercando di eliminare le macchie del piano cottura? Quelle incrostazioni che fanno fatica ad andar via, nonostante i nostri sforzi. Magari con prodotti comprati che, magari, alla fine potrebbero dimostrarsi non così efficaci.

Per chi, ogni giorno, è costretto a fare i conti con le pulizie in cucina, il piano dove si cuoce è uno dei nemici dichiarati. Si creano macchie che, spesso, diventano un’impresa proibitiva da combattere e sconfiggere. Del resto, proprio per la sua natura, questa è una superficie destinata ad essere, spesso, sporca.

Che grande errore buttare lo scarto di questo alimento presente in molte case

Eppure, senza dover sborsare soldi per l’acquisto di prodotti specifici, possiamo ricorrere a un ingrediente insospettabile che, di solito, finisce nel sacchettino dell’umido.

Ed è incredibile come il piano cottura possa tornare a splendere, come se fosse nuovo, grazie ad un altro elemento che, di solito buttiamo via. Facendo un grosso errore.

Abbiamo imparato, più volte, a risparmiare utilizzando alimenti destinati alla pattumiera. Ad esempio, con i fondi del caffè o le bucce dei limoni spremuti sono decine gli utilizzi che possiamo fare, invece di buttarli via. Non sono gli unici scarti da sfruttare e mettere al nostro servizio, facendoci risparmiare non pochi soldi.

Incredibile come il piano cottura possa tornare a splendere come nuovo grazie a questo scarto che di solito finisce in pattumiera

Si tratta delle bucce della mela. Quando sbucciamo il nostro frutto, di solito, le prendiamo e le buttiamo nel contenitore dell’umido. Un grosso errore, perché le bucce sono perfette per il nostro piano cottura. Cosa dovremo fare? Semplicemente, riporle all’interno di un pentolino e fare in modo che vengano interamente ricoperte dall’acqua. Accendiamo il fuoco e, quando l’acqua bolle, ricordiamoci di tenere la fiamma molto bassa.

Dovremo avere cura, però, di fare in modo che le bucce non finiscano per attaccarsi sul fondo del pentolino. Sarà sufficiente, in questo caso, girarle, di tanto in tanto, con un cucchiaio di legno. Una volta che le bucce non saranno dure, ma diventate decisamente più morbide, sarà arrivato il momento di passare all’operazione successiva.

Dovremo versare il liquido dentro il classico spruzzino spray che, magari, usiamo per stirare. A questo punto, non dovremo fare altro che spruzzare questo liquido direttamente sul piano cottura e poi strofinare con una spugnetta o un panno asciutto. Soffermandoci, in particolare, dove ci sono le macchie più ostinate. Potremmo essere sorpresi del risultato ottenuto.

Lettura consigliata

Non dovremo più comprare il detersivo per lavare i pavimenti grazie a questi consigli della nonna che ci faranno risparmiare non pochi soldi