Quest’anno sembra che il Natale sia arrivato in anticipo. Abbiamo già visto i nostri amici o i nostri influencer preferiti alle prese con le decorazioni natalizie. C’è chi ha già fatto l’albero, il presepe oppure ha cominciato dagli addobbi di casa.

Poi in vista del Black Friday tante sono le persone che stanno già mettendo nel carrello i regali per Natale. Un metodo molto furbo per risparmiare e non arrivare all’ultimo minuto senza idee. Però anche sfruttando le offerte del momento, alcune decorazioni natalizie restano sempre abbastanza costose. Allora perché non dare sfogo alla creatività e realizzarle con le nostre mani praticamente a costo zero?

Incredibile come con un semplice tovagliolo di carta possiamo realizzare questa fantastica candela natalizia

Abbiamo già visto come riutilizzare i barattoli in vetro per realizzare una magica idea di riciclo natalizia. Oggi vedremo come creare delle candele a tema Natale con una tecnica semplicissima.

L’occorrente per il progetto:

tovaglioli di carta natalizi;

asciugacapelli;

1 foglio di carta da forno;

candele bianche o colori neutri grandi.

Procedimento:

Per prima cosa prendiamo il tovagliolo a tema natalizio che vogliamo. Possiamo utilizzare tutta la fantasia o solo alcune parti come le palline di Natale o le scritte. Separiamo i vari veli del tovagliolo di carta facendo attenzione a non strapparlo. Utilizzeremo solo il velo con la stampa natalizia;

Prendiamo la candela, meglio usarne una bianca bella grande, sia di diametro che di altezza, così il disegno sarà più nitido. Posizioniamo il velo del tovagliolo intorno alla candela o solo nel punto in cui trasferire l’immagine. La parte dai colori più intensi, il fronte in pratica, deve trovarsi verso l’esterno. Non è un trasferello come quelli che si trovano nelle patatine, andremo ad “incollare” la carta; quindi, il disegno non va rovesciato;

Avvolgiamo la candela con il tovagliolo in un foglio di carta da forno. Deve essere ben stretta e non dobbiamo assolutamente spostare il tovagliolo. Ora non ci resta che far aderire la carta disegnata alla candela usando l’asciugacapelli;

Direzioniamo il beccuccio e avviciniamoci abbastanza alla candela. Il getto di calore andrà a sciogliere la cera e il tovagliolo si fisserà sulla superficie. Muoviamo l’asciugacapelli senza stare troppo tempo su un punto altrimenti la cera si scioglierà eccessivamente. Vedremo che piano piano il colore della decorazione si farà più intenso. Questo significa che avremo fissato alla perfezione il disegno alla candela;

Lasciamo raffreddare qualche minuto prima di rimuovere la carta forno. Ed ecco pronta la nostra candela natalizia da esporre come decorazione o regalare agli amici. Abbelliamola con un fiocchettino di nastro e sarà meravigliosa.

Ancora idee per le nostre candele

Ecco quindi, è davvero incredibile come con un semplice tovagliolo di carta possiamo realizzare questa fantastica candela natalizia. Possiamo anche utilizzare delle stampe personalizzate senza ricorrere ai tovaglioli. Dovremo usare un foglio di carta velina e incollarlo ad un cartoncino A4. Dopodiché stampare con una stampante laser l’immagine, ritagliarla e utilizzare solo la velina. Applichiamola come il tovagliolo sulla candela ed ecco fatto.

Approfondimento

Questa formidabile idea di riciclo farà sicuramente felici tutti gli appassionati del Natale