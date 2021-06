La glicemia alta o iperglicemia è la presenza eccessiva di zuccheri nel sangue, nonché quella situazione patologica che può portare al diabete. Chi soffre di glicemia alta deve adattare la propria dieta alle esigenze del suo organismo. Questo significa rinunciare ad alcuni cibi e sostituirli con altri con tasso di carboidrati e un indice glicemico inferiori. Mentre è certamente sconsigliato, per un iperglicemico, mangiare dolci e frutta troppo zuccherina, è ancora dibattuta la questione sul pane. Chi ha la glicemia alta può mangiare il pane, purché lo scelga accuratamente. Ed è incredibile che il miglior pane per abbassare la glicemia sia anche il più buono stando ai gusti di molti consumatori. Stiamo parlando del pane di segale germogliato, anche conosciuto come pangermoglio.

Perché il pangermoglio tiene a bada la glicemia alta

Il pane di segale germogliato è riconoscibile dalla sua caratteristica tonalità molto scura e dalla sua pasta molto densa. È fatto sfruttando l’intero chicco di grano. Sebbene a livello nutrizionale sia simile agli altri pani fatti con farina integrale, il pangermoglio contiene meno carboidrati e più fibre e ha un indice glicemico inferiore. L’alto tasso di fibre aumenta anche il senso di sazietà e rallenta l’assimilazione dei carboidrati. Da questo deriva un minor rilascio di insulina e un abbassamento del tasso di zuccheri nel sangue. Per questo, il pane di segale germogliato è il più consigliato per chi soffre di glicemia alta o chi è già affetto da diabete. Ma il pangermoglio, grazie alla sua consistenza e al suo sapore particolare, è anche uno dei più duttili e apprezzati in cucina.

Incredibile che il miglior pane per abbassare la glicemia sia anche il più buono

Leggero, sano e buono per il palato, il pane di segale germogliato è il migliore in assoluto quando si tratta di spuntini. Il suo sapore deciso e al contempo neutrale lo rende sfruttabile sia per ricette dolci che salate. Due suggerimenti: è irresistibile con yogurt greco e marmellata di frutti di boschi, ma anche con robiola e bresaola.

